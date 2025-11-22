Viva

¿Por qué Elías Alvarado, de Teletica, ha recibido críticas en redes sociales? Esto dice el periodista

El corresponsal de ‘Telenoticias’ expresó su preocupación por el clima político ‘tan pesado’ que se vive en Costa Rica e hizo un llamado a la reflexión

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Elías Alvarado, periodista de Telenoticias
Elías Alvarado, de Teletica, se dirigió a sus seguidores con una reflexión y un llamado marcado por su preocupación. (Tomada de redes sociales. /Tomada de redes )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elías AlvaradoTelenoticiasTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.