¿Por qué Elías Alvarado, de Teletica, ha recibido críticas en redes sociales? Esto dice el periodista

Elías Alvarado, de Teletica, se dirigió a sus seguidores con una reflexión y un llamado marcado por su preocupación.

El corresponsal de Teletica en Estados Unidos, Elías Alvarado, ha sido blanco de críticas recientemente debido a malos entendidos relacionados con la política.

El comunicador explicó la situación en un video dirigido a las personas que, según sus palabras, “ven fantasmas donde no los hay”.

Alvarado relató que el viernes salió a comer con su familia a un restaurante italiano en Nueva York, donde residen, y que, al tomar una foto de su hijo Saúl y su esposa Tania, la bandera de Italia apareció al fondo.

Sin embargo, varios usuarios en redes sociales interpretaron erróneamente la imagen, asegurando que los colores blanco y verde representaban un supuesto apoyo a un partido político costarricense que utiliza esos tonos.

“Lo preocupante de esto es que son comentarios concurrentes y hay personas que están buscando lo mínimo en redes sociales o en la vida para estar señalando y juzgando”, afirmó Alvarado.

En la misma línea, el periodista se refirió a otra polémica reciente, tras publicar una fotografía familiar en la que vestía una camisa de su emprendimiento Los Gusticos de Saúl, de color turquesa.

Según explicó, muchos internautas volvieron a acusarlo de simpatizar con otro partido político costarricense, también asociado a ese color.

“Nuestra tienda ya tiene más de un año y ese es un color que habíamos escogido desde que iniciamos”, aclaró.

La figura de Telenoticias aseguró que los comentarios desinformados “no le quitan la paz” ni le “amargan el día”, aunque reconoció como preocupante y lamentable el clima político “tan pesado” que se vive actualmente en Costa Rica.

“Es que hay una situación bastante delicada (...) Quisiera dejar este video como una pequeña reflexión para que todos en febrero del próximo año salgamos a votar, independientemente por el candidato o el color político que de su preferencia, salga a votar”, agregó.

Alvarado también manifestó su preocupación por el alto índice de abstencionismo entre los costarricenses en el extranjero.

“Ojalá nos pongamos todos a pensar lo serio que es este tema, por eso me atrevo a hacer este video sin un color político, sin ánimos de hacer politiquería de ningún tipo”, expresó.

El corresponsal hizo un llamado a la reflexión para tomar consciencia del efecto que el clima político está teniendo en la sociedad costarricense.

“Algunos están buscando fantasmas donde no los hay, están viendo cosas donde no las hay y es muy lamentable”, añadió.

Finalmente, concluyó con una solicitud a ejercer el voto de manera pacífica y democrática, “como siempre se nos ha caracterizado a nosotros los costarricenses y como se nos ha conocido en el mundo entero”.