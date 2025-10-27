Elías Alvarado cuenta cómo fue la triste noche antes de emigrar a Estados Unidos

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, recordó cómo fue la noche previa a su partida hacia el país norteamericano.

Conmovido, Alvarado aseguró que no pudo dormir. “Sentía tanta tristeza por dejar a mi mamá, a mis hermanos y a mi sobrina”, recordó.

LEA MÁS: Elías Alvarado, de Teletica, no pudo contener la emoción: vea el regalo que casi lo hace llorar

El comunicador comentó que rememora esa difícil despedida como si hubiera sido ayer. Sus sentimientos los compartió en una historia de Instagram, donde invitó a sus seguidores a participar en una dinámica que consistía en responder cómo fue la última noche antes de dejar su país natal para establecerse en otro.

Alvarado vive desde hace 12 años en Estados Unidos. Según ha revelado, dejó su natal Pérez Zeledón luego de la separación de sus padres, ya que debió apoyar económicamente a su madre y a sus dos hermanos menores.

Además, el automóvil con el que trabajaba como corresponsal de un periódico se averió, lo que le impidió continuar ejerciendo su labor.

“Tuve que tomar la decisión de dejar la universidad, ya no me daba con lo que ganaba para ayudar en mi casa y para viajar, entonces me vi en una situación bastante difícil y la única manera que yo veía era que me tenía que venir para Estados Unidos, mis hermanos mayores tienen 25 años de vivir acá”, contó en una entrevista con Adriana Durán y Lizeth Castro en el 2023.

LEA MÁS: Elías Alvarado cumple los antojos de costarricenses desde África hasta Irlanda: historias de barquillos, tortas chilenas y empanadas de chiverre

Su ahora esposa, Tania Mata, fue quien terminó de convencerlo de emigrar. Un mes antes de hacerlo, incluso se casaron para facilitar la obtención de la visa.

En esa misma entrevista, el comunicador afirmó que el “sueño americano” no existe. Antes de ser contratado por Teletica, tuvo que lavar platos, cortar césped y trabajar como taxista para sobrevivir en la Gran Manzana.

Con el tiempo, Alvarado logró llevar a su madre y a sus hermanos a Estados Unidos. Junto a su esposa tuvo a su hijo Saúl, quien hoy es toda una personalidad en redes sociales.