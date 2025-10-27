Viva

Elías Alvarado cuenta cómo fue la triste noche antes de emigrar a Estados Unidos

La figura de Teletica admitió que recuerda la difícil despedida de su familia ‘como si hubiera sido ayer’

Por Fátima Jiménez
El corresponsal Elías Alvarado vive desde hace 12 años en Estados Unidos. (Instagram)







Elías AlvaradoTeleticaTelenoticias
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

