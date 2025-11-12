Viva

Elías Alvarado comparte el mensaje más íntimo sobre su boda: ‘Ese inicio tan humilde fue el más sincero’

El periodista recordó con emotivas palabras su boda, sellada hace 12 años con una ceremonia íntima que marcó el inicio de su vida junto a su esposa en Estados Unidos

Por Fiorella Montoya
Elías Alvarado destacó que su relación se ha basado en la fe, el amor y la familia.
Elías Alvarado destacó que su relación con Tania Mata se ha basado en la fe, el amor y la familia. (Instagram/Instagram)







Elías Alvarado
