Elías Alvarado comparte el mensaje más íntimo sobre su boda: ‘Ese inicio tan humilde fue el más sincero’

Elías Alvarado destacó que su relación con Tania Mata se ha basado en la fe, el amor y la familia.

El periodista costarricense Elías Alvarado celebró 12 años de matrimonio con un emotivo mensaje en sus redes sociales. En una publicación recordó los inicios de su relación con Tania Mata y agradeció las bendiciones que, según dijo, han acompañado a su familia desde entonces.

“Hace 12 años comenzó una historia que jamás imaginamos escribir de esta manera. Nuestra boda fue algo muy sencillo… nada de fiesta, nada de grandes preparativos. Solo el abogado, su secretaria, Tania y yo firmando aquel documento que nos unía en matrimonio”, escribió Alvarado.

El comunicador relató que, mientras otros pensaban en celebrar, él y su esposa hacían maletas para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. “No había dinero para una gran boda, pero sí un amor enorme, una fe inmensa y un sueño compartido”, expresó.

Años después, la pareja tuvo que volver a casarse, ya que el matrimonio celebrado en Costa Rica no fue reconocido legalmente.

“Aunque al principio nos sorprendió, hoy lo recordamos con una sonrisa, porque fue otra oportunidad para reafirmar nuestro compromiso y prometer amor una vez más”, agregó.

En su mensaje, Alvarado destacó la importancia de los pequeños comienzos.

“Hoy, mirando atrás, entendemos que ese inicio tan humilde fue el más sincero. Dios nos ha bendecido todos estos años, nos ha sostenido en los momentos difíciles y hoy celebramos 12 años de amor, de lucha, de crecimiento y de una hermosa familia”, escribió.

Elías Alvarado y Tania Mata se casaron en Costa Rica hace 12 años en una ceremonia íntima. (Instagram/Instagram)

El periodista finalizó su mensaje con un agradecimiento a su esposa y a Dios por las bendiciones recibidas. “El mejor regalo: nuestro pequeño (Saúl), que llegó a llenar nuestros días de amor y alegría.

“Gracias Dios, por tanto… y gracias amor, por caminar conmigo desde aquel día tan sencillo, pero tan lleno de propósito. Te amo”, concluyó.

El mensaje generó reacciones positivas entre sus seguidores, quienes felicitaron a la pareja.