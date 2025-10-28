Elías Alvarado, de Teletica, lanza fuerte mensaje tras muerte de Randall Gamboa, tico deportado en estado grave

El costarricense Randall Gamboa, fallecido tras ser deportado por el gobierno estadounidense, era originario de Pérez Zeledón, al igual que Elías Alvarado, periodista de Teletica.

El caso de Randall Gamboa, costarricense fallecido este 26 de octubre tras ser detenido y deportado en condiciones críticas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conmovió e indignó a miles, incluido al periodista Elías Alvarado, de Teletica.

A Alvarado esta muerte lo toca especialmente de cerca, al tratarse de un tico que, como él, emigró a suelo estadounidense proveniente de Pérez Zeledón.

Por esta razón, el comunicador lanzó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, este 28 de octubre, día en que se realiza el funeral de Gamboa en el Valle de El General.

“Su partida nos deja una profunda lección. Como muchos, vino a Estados Unidos con ilusiones, metas y el deseo de construir un futuro mejor. Detrás de su historia hay esperanza, esfuerzo y el anhelo de salir adelante, como tantos que dejamos nuestra tierra buscando una oportunidad”, escribió Elías.

El periodista de Telenoticias hizo un llamado a no dejar que este caso pase sin más y que, más bien, siente un precedente para que nunca se repita una situación así.

“Que nunca más una familia costarricense tenga que pasar por una situación como esta. Que la vida de Randall sirva como un llamado al respeto, a la empatía y a la dignidad de cada ser humano que lucha por alcanzar sus sueños lejos de casa”, concluyó.