Terremoto en Colombia sacude cabinas de radio durante transmisión en vivo (video)

La cabina de 'Blu Radio' registró el momento en que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias regiones de Colombia este lunes.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento fue percibido en varias regiones del país y quedó registrado en las cabinas de Blu Radio en Bogotá y Cali.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. Tras una revisión técnica, la entidad determinó que tuvo una profundidad de 79 kilómetros y que su epicentro se localizó en el departamento de Chocó.

Las cámaras de Blu Radio en Bogotá captaron el momento en que la cabina y varios objetos del estudio comenzaron a moverse mientras se transmitía Servicio informativo.

En medio de la sacudida, Ricardo Ospina, director del espacio, pidió mantener la calma, mientras el equipo permanecía atento a la evolución de la situación.

El movimiento también quedó registrado en la cabina de la emisora en Cali, donde la intensidad del sismo pareció ser mayor. En las imágenes se observa cómo distintos elementos del estudio se agitaron de manera evidente.

Los videos reflejan el alcance del terremoto, que fue sentido en distintos puntos de Colombia, pese a que el epicentro se ubicó en Chocó.

Tras el sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y estableció comunicación con las autoridades locales.

La institución informó que trabaja junto con los organismos que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar si el movimiento provocó daños o situaciones de emergencia en las zonas afectadas. Al cierre de esta nota, se reportaban al menos 74 personas fallecidas a causa del terremoto.