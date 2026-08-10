Fuerte terremoto en Colombia deja 111 muertos y daños en el oeste del país

Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.

Bogotá, Colombia. Un fuerte terremoto sacudió el lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo preliminar de 111 muertos y al menos 60 edificaciones colapsadas en el oeste del país, según las autoridades y reporteros de la AFP.

El Gobierno Nacional colombiano declaró la situación de desastre nacional debido a la magnitud de la emergencia provocada por el sismo con epicentro en Chocó. En conferencia de prensa, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 111 personas.

El mandatario entregó además el siguiente balance preliminar de la emergencia:

111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas destruidas

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

18 vías afectadas

1 aeropuerto afectado

El sismo ocurrió a las 07:34 a. m. locales (12:34 GMT) y tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

En Pereira y otras ciudades se reportaron 21 muertes, mientras que en Cali hay 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, según las autoridades locales.

“Hasta el momento llevamos nosotros registradas 18 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica”, dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en entrevista con Caracol Radio.

En tanto, Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que “tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en X que hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”. Un video obtenido por un periodista de la AFP muestra un edificio caído en Quibdó, la capital de esa región.

Ejército llevará soldados rescatistas

El Ejército colombiano anunció que cinco pelotones, integrados por más de 180 soldados especializados en búsqueda y rescate, cinco binomios caninos y equipos especializados acudirán a apoyar las labores de respuesta en las zonas afectadas por el terremoto.

Los uniformados, especializados de la Brigada de Prevención y Atención de Desastres, con capacidades para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención a las comunidades, se desplazarán desde Bogotá y Tolemaida.

“Cada pelotón cuenta con un binomio canino especializado en búsqueda, por lo que serán cinco equipos disponibles para apoyar la localización de personas en escenarios de emergencia. Esta capacidad se complementa con personal entrenado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical y en espacios confinados, estabilización y apuntalamiento de estructuras y atención prehospitalaria”, dijo el Ejército en un comunicado.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que hay al menos 20 estructuras colapsadas en esa ciudad y hay personas atrapadas.

“Muy duro, durísimo”

Medios locales publicaron imágenes de casas colapsadas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.

“No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo”, se cayeron cosas de la casa", dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en el oeste, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a viajar al Eje Cafetero para evaluar la situación.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

“Nos dimos cuenta porque las lámparas iban y venían. Yo sentí, pero pensé que era un mareo mío porque a veces me dan mareos”, dijo Ana Hernández, ama de casa de 66 años en la ciudad venezolana de Maracaibo.

Un oficial de policía camina entre los escombros de un comercio afectado por el terremoto en Manizales (JONH BONILLA/AFP)

Ofrecimiento de ayuda

El organismo de atención de desastres descartó una alerta de tsunami.

La autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que brindará “todo el apoyo que requiera” Colombia.

También Israel ofreció ayuda, en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder del ultraderechista De la Espriella.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

“El temblor fue superfuerte”, dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

El alcalde Carlos Galán aseguró a Blu Radio que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.