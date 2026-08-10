El Mundo

Fuerte terremoto en Colombia deja 111 muertos y daños en el oeste del país

Un devastador terremoto en Colombia de magnitud 7,4 provocó muertos, colapsos de edificios y cierres de aeropuertos. Cinco pelotones de soldados rescatistas del Ejército apoyarán zonas afectadas

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Por AFP y El Tiempo/Colombia/GDA
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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