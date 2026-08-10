Seis aeropuertos de Colombia suspenden operaciones por afectaciones tras terremoto

El fuerte terremoto de este 10 de agosto forzó la evacuación de edificios a lo largo de Colombia, como en esta imagen captada en Bogotá.

Bogotá, Colombia. Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4. El sismo deja un saldo aún no precisado de heridos y de edificaciones dañadas.

Al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad colombiana de Cali y y hay “personas atrapadas” bajo los escombros debido al fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde local.

“Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.

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