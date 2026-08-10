El Mundo

Seis aeropuertos de Colombia suspenden operaciones por afectaciones tras terremoto

Terremoto afectó principalmente el oeste del país, con varias ciudades afectadas e interrupción de servicios públicos

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Por AFP
El fuerte terremoto de este 10 de agosto forzó la evacuación de edificios a lo largo de Colombia, como en esta imagen captada en Bogotá.
El fuerte terremoto de este 10 de agosto forzó la evacuación de edificios a lo largo de Colombia, como en esta imagen captada en Bogotá. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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