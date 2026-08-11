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Terremoto de 7,4 sacude Colombia: 132 muertos y decenas de desaparecidos (videos)

El movimiento tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó con una magnitud de 7,4

Por AFP , El Tiempo / Colombia / GDA, Kattia Bermúdez, y Fernando Chaves Espinach
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Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo de al menos 132 muertos y centenares de heridos y decenas de edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades y reporteros de la AFP.








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Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital de OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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