Terremoto de 7,4 sacude Colombia: 132 muertos y decenas de desaparecidos (videos)

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo de al menos 132 muertos y centenares de heridos y decenas de edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades y reporteros de la AFP.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos, y una profundidad de unos 80 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

Escombros en una calle son captados tras el terremoto en Manizales (JONH BONILLA/AFP)

La cantidad de fallecidos llegó a 132 al cierre de la tarde, según información divulgada por El Tiempo y El Espectador, con base en datos de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

6:11 p.m. Estados Unidos anuncia ayuda de $15,5 millones a Colombia Copiado!

Estados Unidos anunció una ayuda de $15,5 millones para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y dejó al menos 111 personas fallecidas.

El Departamento de Estado estadounidense informó que los recursos financiarán refugios de emergencia, alimentos y medidas de protección. También servirán para realizar evaluaciones de los daños provocados por el terremoto.

12:30 p.m. Presidente confirma 111 muertos Copiado!

En una conferencia de prensa posterior al Puesto de Mando Unificado instalado para atender la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 111 personas.

El mandatario entregó además el siguiente balance preliminar de la emergencia:

111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas destruidas

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

18 vías afectadas

1 aeropuerto afectado

🔴ATENCIÓN: Presidente De La Espriella confirmó que, hasta el momento, se tiene reporte de 111 personas fallecidas tras el fuerte terremoto de 7,4 en Colombia.

El mandatario entregó además el siguiente balance preliminar de la emergencia:



111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas… pic.twitter.com/YW48PL6ZuW — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

12:11 m. De la Espriella declara emergencia de carácter nacional Copiado!

El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión luego de una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la que se evaluaron todas las afectaciones por el terremoto, que deja emergencias principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Este estado de emergencia es un mecanismo que permite al presidente de la República adoptar medidas excepcionales cuando, como en este caso, ocurren crisis graves e inminentes que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país.

11:16 a. m. ‘El Tiempo’ reporta al menos 70 muertos Copiado!

El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional debido a la magnitud de la emergencia provocada por el sismo con epicentro en Chocó, que deja más de 70 personas fallecidas en el país, según el balance citado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

De acuerdo con la asociación, 29 de las víctimas corresponden a ciudades capitales, mientras las autoridades continúan atendiendo la emergencia y estableciendo el alcance de las afectaciones.

La decisión fue anunciada durante el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, y en el que participa Asocapitales.

11:07 a. m. Se conocen daños en Pereira Copiado!

El Tiempo informa que, desde Pereira, en la sala de crisis se informó que hasta el momento hay 12 estructuras colapsadas: 8 en su totalidad y 4 en riesgo de caer.

Hay al menos 30 desaparecidos. En Pereira hay cuerpos en las calles que no han podido recoger y muchos voluntarios ayudando a buscar gente entre escombros

10:25 a. m. Secretario Marco Rubio habla del sismo Copiado!

El secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que “la administración de Donald Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que sacudió a Colombia”, informó El Tiempo.

Automóvil dañado en Manizales por el terremoto en Colombia. (JOHN BONILLA/AFP)

10:22 Claudia Sheinbaum ofrece ayuda Copiado!

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que brindará “todo el apoyo que requiera” Colombia.

Asimismo, se registró una réplica de 3,8, sin mayores reportes de afectaciones, según El Tiempo de Colombia.

10:03 a. m. Múltiples edificios afectados en Cali Copiado!

Al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad colombiana de Cali y y hay “personas atrapadas” bajo los escombros debido al fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde local.

“Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.

8:29 a. m. Terremoto afecta seis aeropuertos Copiado!

Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones, informó la Aeronáutica Civil.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4. El sismo deja un saldo aún no precisado de heridos y de edificaciones dañadas.

Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Un oficial de policía camina entre los escombros de un comercio afectado por el terremoto en Manizales (JONH BONILLA/AFP)

Copiado!

8:11 a. m.: Afectaciones de terremoto en el Chocó Copiado!

La gobernadora del departamento colombiano del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que varios municipios sufrieron graves afectaciones.

Se observan los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto en Manizales. (JONH BONILLA/AFP)

El movimiento fue percibido además en Ecuador y Panamá.

Un video obtenido por un periodista de la AFP muestra un edificio caído en Quibdó, la capital de Chocó.

Medios locales muestran casas caídas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.

“No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo”, se cayeron cosas de la casa", dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

“Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que hay al menos 20 estructuras colapsadas en esa ciudad y hay personas atrapadas.

Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá. (JONH BONILLA/AFP)

El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá y Cali. (Servicio Geológico colombiano/Cortesía)

🔴🫨Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agosto.



📍Un familiar de uno de nuestros corresponsales de EL TIEMPO en Medellín reportó graves daños en su apartamento en Pereira, Risaralda.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/9QNC6uIRgH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

7:50 a. m. Alarma en Bogotá Copiado!

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

“El temblor fue superfuerte”, dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

El alcalde Carlos Galán aseguró a Blu Radio que solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El terremoto se sintió con más fuerza en el oeste del país, y también fue percibido en Quito y Panamá.

🔴🫨Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agosto



📍Así se vivió la situación en Quibdó, Chocó, departamento epicentro del movimiento telúrico.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/FgXdtcbmQ5 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

El organismo de atención de desastres descartó una alerta de tsunami.

Las autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién.

El canciller de Israel ofreció su ayuda a Colombia en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder del ultraderechista De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que viajaba al llamado Eje Cafetero para evaluar la situación.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana, Quito, y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.