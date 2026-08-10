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‘Hay heridos y graves daños en las edificaciones’, dice gobernadora de zona afectada por terremoto en Colombia

Un terremoto de 7,4 en Colombia dejó heridos y severos estragos en edificaciones del departamento del Chocó, en el noroeste del país

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Afectación de edificos en el departamento de Chocó, Colombia.
Afectación de edificos en el departamento de Chocó, Colombia. (Captura/El Tiempo / Colombia / GDA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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