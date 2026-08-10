El País

Terremoto de 7,4 en Colombia: embajada de Costa Rica activa atención consular y números de contacto

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Escombros en una calle son captados tras el terremoto en Manizales
Gobierno de Costa Rica abrió canales de ayuda consular para nacionales y expresó condolencias por los daños del terremoto en Colombia. (JONH BONILLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesTerremoto Colombia
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.