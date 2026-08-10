Terremoto de 7,4 en Colombia: embajada de Costa Rica activa atención consular y números de contacto

Gobierno de Costa Rica abrió canales de ayuda consular para nacionales y expresó condolencias por los daños del terremoto en Colombia.

La Embajada de Costa Rica en Colombia abrió vías de comunicación directas para atender las solicitudes de asistencia consular de los costarricenses afectados por el terremoto de 7,4 que azotó el Chocó, Colombia, la mañana de este lunes 10 de agosto.

Los nacionales pueden comunicarse al correo electrónico concr-co@rree.go.cr o al número telefónico +57 313 841 3850.

El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia ante la emergencia provocada por el sismo.

El movimiento fue percibido además en Ecuador y Panamá.

“En este momento de dificultad, Costa Rica acompaña al hermano pueblo colombiano y hace votos por su pronta recuperación, así como por la fortaleza necesaria para sobreponerse a esta situación”, indicó el ministerio.

Afectaciones en Colombia

El terremoto se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo inicial de 18 muertos y al menos 20 edificaciones colapsadas en el oeste del país, según las autoridades y reporteros de la AFP.

El sismo ocurrió a las 07:34 a. m. locales (12:34 GMT) y tuvo una magnitud de 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

En Pereira se reportaron 18 muertes, mientras que en Cali hay 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas, según las autoridades locales.

“Hasta el momento llevamos nosotros registradas 18 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica”, dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en entrevista con Caracol Radio.

En tanto, Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que “tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en X que hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.