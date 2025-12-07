Viva

Periodistas de Teletica sorprenden y confirman que son pareja

Ambos comunicadores trabajan en la misma edición de ‘Telenoticias’

Por Fiorella Montoya
Valeria Martínez llegó a Teletica tras su paso por Multimedios mientras que Jason Ureña llegó luego de su paso por CRHoy.
Valeria Martínez llegó a Teletica tras su paso por Multimedios, mientras que Jason Ureña llegó luego de su paso por CRHoy. (Instagram/Instagram)







