Periodistas de Teletica sorprenden y confirman que son pareja

Valeria Martínez llegó a Teletica tras su paso por Multimedios, mientras que Jason Ureña llegó luego de su paso por CRHoy.

Dos periodistas de Teletica sorprendieron a sus seguidores con una noticia la noche de este sábado 6 de diciembre: confirmaron su relación sentimental. La noticia fue compartida en redes sociales y lo que más llama la atención es que ambos trabajan en la misma edición en Telenoticias.

Se trata de Jason Ureña y la comunicadora Valeria Martínez, dos caras que ya el público de Canal 7 se acostumbró a ver en sus noticias, y fue justo entre pasillos que surgió el amor de estos dos periodistas.

Ambos compartieron primero una publicación en la que se les ve acostados disfrutando de ver la televisión, pero luego Ureña fue el encargado de dar la noticia; compartió una serie de fotografías de ambos dándose la mano y una en un espejo donde se puede ver a Valeria.

“Las mejores historias son las que nacen de la nada, espontáneas, imprevistas”, escribió el comunicador oriundo de Limón. Por su parte, Martínez compartió la imagen y escribió: “llenita de amor”.

Ureña conversó con La Nación y afirmó que tienen aproximandamente dos meses saliendo, se conocieron trabajando cuando Valeria aún trabajaba para Multimedios, pero fue hasta que se hicieron compañeros que todo fluyó mejor.

“Todo muy fue espontáneo, empezamos a conocernos más cuando llegó a la redacción, y las cosas fueron surgiendo de manera natural. Acá descubrí que además de ser una muchacha guapísima, es una gran mujer. Todo eso lo hizo más fácil”, explicó el periodista.

Además, Ureña dio a conocer que ya conoció a la familia de Martínez y afirma que lo recibieron muy bien. “La familia de ella es muy especial, me ha recibido con mucho amor en este poco tiempo. Mi familia es de Limón, y entre tanto trabajo todavía no han podido conocerla, pero a la distancia están muy contentos porque me ven feliz a mí”.

En cuanto al canal, Jason afirma que seguramente sus compañeros ya se lo esperaban y que “nunca han buscado ocultar nada”.

“En el trabajo cada uno se dedica a lo que le apasiona y nos concentramos en eso, además tenemos horarios diferentes. Una vez que salimos de la jornada, tomamos tiempo para compartir”, explicó.

De este momento de su vida, Ureña solo puede decir cosas buenas, por lo que finalizó diciendo: “Valeria ha llegado a llenarme de luz y darme mucha paz entre tanta intensidad con la que vive un periodista”.

“Además de ser tan especial, es guapísima. Creo que somos un complemento, y eso ayudó mucho para que todo se diera tan fácil”, agregó.

Martínez llegó al noticiero el pasado mes de setiembre, luego de ser parte de otro departamento de Teletica, mientras que Ureña es parte del equipo desde 2024.