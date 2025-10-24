Periodista de Teletica revivió un emotivo recuerdo luego de cubrir un accidente en Turrialba

Jason Ureña es periodista del equipo de 'Telenoticias', de Teletica, y recordó un momento de su niñez en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles.

Mientras almorzaba en Turrialba, el periodista Jason Ureña, de Teletica, compartió un mensaje lleno de nostalgia y motivación. En esa comunidad cartaginesa, donde cubría el accidente que dejó seis personas fallecidas, un recuerdo de su infancia le vino a la mente.

“Era por ahí del 2003. Iba de la mano de mis abuelos a ver un partido de la Liga contra el Santos en el estadio Ebal Rodríguez, de Guápiles. De camino al estadio pasamos por una pequeña soda donde estaba desayunando un equipo de Teletica Deportes, uniformado con el 7 en la espalda”, relató Ureña en una publicación en redes sociales.

Aquel momento marcó su memoria. Según contó, no pudo contener la emoción ni evitar el deseo de algún día formar parte de ese equipo periodístico.

Dos décadas después, ese anhelo del limonense se transformó en realidad. “Hoy, 22 años después, fui yo a almorzar con la camisa de Teletica en una pequeña soda de Turrialba. Ojalá los niños que pasaban viendo el 7 en mi espalda supieran que no hay nada imposible, sobre todo cuando los sueños alimentan la perseverancia y la pasión”, escribió.

El periodista Ureña se ha destacado en la cobertura de noticias nacionales para Telenoticias, donde forma parte del equipo de reporteros de sucesos.

Su publicación recordó a muchos la importancia de mantener vivos los sueños de la niñez, incluso en medio de las dificultades y del trabajo diario.