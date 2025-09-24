Teletica sigue con cambios: estos programas suman a dos periodistas

Valeria Martínez Roque trabaja en Teletica desde junio de este año. Ahora, se incorporará a un nuevo programa tras su paso por 'Calle 7'.

A menos de diez días de que Lilliana Carranza, una de las figuras más importantes de la empresa presentara su renuncia, Teletica sigue con cambios en su planilla y programación.

Ahora, Telenoticias y Calle 7 son los programas del canal que afrontan variantes. Específicamente, dos periodistas se sumaron a estos espacios desde este 24 de setiembre, en un reacomodo de piezas en Canal 7.

Kathleen Baker, quien ha laborado en la comunicación institucional de Teletica, es la nueva ficha de Calle 7. Tras su llegada, Valeria Martínez abandonará el programa dirigido por Pablo Campos para sumarse al equipo del noticiero. Ambas comunicadoras confirmaron los movimientos a La Nación.

-Noticia en desarrollo