Expresentadora de Teletica actúa en serie de Hollywood producida por Martin Lawrence, de ‘Bad Boys’

La costarricense participa en dos producciones estadounidenses: un filme con estrellas iraníes y una serie de Martin Lawrence.

Por Fiorella Montoya
La serie 'The Varnell Hill Show' es un spinoff del exitoso programa de Martin Lawrence de los años 90. Laura Radinsky tendrá un papel de una mujer latina.
La serie 'The Varnell Hill Show' es un 'spinoff' del exitoso programa de Martin Lawrence, de los años 90. En la producción Laura Radinsky tendrá un papel de una mujer latina. (Cortesía/Instagram Martin Lawrence/Cortesía/Instagram Martin Lawrence)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

