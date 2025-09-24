Expresentadora de Teletica actúa en serie de Hollywood producida por Martin Lawrence, de ‘Bad Boys’

La serie 'The Varnell Hill Show' es un 'spinoff' del exitoso programa de Martin Lawrence, de los años 90. En la producción Laura Radinsky tendrá un papel de una mujer latina.

La actriz costarricense Laura Radinsky (Laura Rodríguez) vive un gran momento en Hollywood, luego de que este año se le abrieran las puertas para participar en dos interesantes producciones, al lado de reconocidos artistas.

La presentadora es recordada en Costa Rica por su largo paso en Teletica, donde presentaba la sección Viernes de Moda durante el noticiero nocturno. Desde 2019, reside en California, Estados Unidos, junto a su esposo Bryan Radinsky y su hija Valentina. Se fue allí con el deseo de que su pequeña conociera la cultura de su padre, pero también ir por el sueño de ser actriz en Hollywood.

En mayo le confesó a este medio que todos los días se dedicaba a ir a casting para lograr un papel, hasta que logró cazar dos papeles pequeños que la llenan de orgullo. La primera de ellas es la película Loose Ends, una comedia negra en desarrollo.

“Tengo un papel pequeñito pero jugoso. La película sigue la vida de un abogado de marquesina, de esos que están en publicidad en las calles, y se va metiendo en un enredo con los federales, también con gente de su familia y armenios”, explicó.

Sobre su experiencia en la película, Radinsky confiesa que le ha llamado mucho la atención trabajar con actores de tanto nivel, aunque asegura que no puede revelar los nombres.

“Hay nombres importantes de actores y estrellas iraníes. Es algo a lo que uno, que viene de un país tan pequeño, no está acostumbrado. Es una producción preciosa, la gente es muy profesional e increíble”, añadió.

La película se grabó en el verano y se espera su estreno en 2026.

Junto a su esposo Bryan Radinsky y su hija Valentina, Laura Radinsky vive en California desde 2019. (Cortesía)

Rodríguez participa en película de Martin Lawrence

Su segundo gran proyecto es la serie The Varnell Hill Show, producida y protagonizada por Martin Lawrence, conocido por la saga de películas Bad Boys.

Radinsky fue contratada para el papel de una mujer latina. “Tengo un papel pequeño en la serie. El señor Martin Lawrence está produciendo este spinoff, una nueva versión de un show que se hizo en los noventa y que lo catapultó a la fama. Aunque sea un papel pequeño, es estar en contacto con producciones muy grandes”, comentó, agregando que la serie fue aprobada para dos temporadas.

Para la actriz, estar en este tipo de producciones es un sueño hecho realidad. “Este fue otro nivel. Son producciones millonarias con actores que toda la vida hemos visto en películas, y tenerlos cerca mientras uno trabaja es una bendición”, dijo.

En el pasado, como presentadora de Telenoticias, Radinsky había entrevistado a estrellas de la talla de Lawrence, pero el contexto era distinto. “Aquí estoy como actriz; es totalmente diferente lo que se siente y lo que uno viene a hacer, a demostrar en el set a la hora de grabar”.

De hecho, la costarricense compartió que tuvo la oportunidad de ver a Martin Lawrence en el set. “Me emocioné mucho cuando lo vi. Es increíble tener la oportunidad de estar cerca de esas estrellas en este contexto”.

Aunque Radinsky reitera que puede revelar nombres de los actores principales, “para no hacer spoilers", la información de Deadline revela que el elenco incluye a Neil Brown Jr. (SEAL Team) y Kym Whitley, quienes interpretarán a los personajes Thad Metcalf y Kim Jones. Por su parte, Tommy Davidson retoma su papel principal como Varnell Hill.

La serie se podrá ver en la plataforma BET+ y la costarricense grabó sus escenas hace tan solo dos semanas. Esta serie se centra en el caótico mundo detrás de cámaras de un talk show nocturno, mientras Varnell se esfuerza por mantenerse relevante en la industria.

Además de los proyectos mencionados, Radinsky también ha participado en lo que llaman Dramabox, películas para plataformas específicas y redes sociales como TikTok.

“Entre las producciones grandes y los Dramabox, este año he estado muy ocupada”, concluyó orgullosa.