Laura Rodríguez: ‘Siempre hay alguien en el set que me dice que le recuerdo a Sofía Vergara’

Ha pasado prácticamente un mes desde que la expresentadora de espectáculos Telenoticias, Laura Rodríguez anunció la apertura de una cuenta en OnlyFans, la plataforma de pago en el cual las personas generan fotos y videos sexapilosos para vendérselo a sus suscriptores.

La comunicadora asegura que ha sido una experiencia diferente y que la muestra en una faceta más “privada e íntima”, pero está satisfecha con lo que publica y con sus suscriptores.

Este es un proyecto más al que la popular comunicadora -conocida ahora como Laura Radinsky, apellido de su esposo- le apuesta tras llegar a Los Ángeles, California, en el 2019, donde se mudó con el propósito de construir una carrera como actriz en Hollywood, un sueño que tenía desde hace muchos años.

Laura Rodríguez abrió en junio de este 2022 una cuenta en OnlyFans. (Instagram)

En entrevista con Viva, la periodista habla sobre su debut en la plataforma, sus oportunidades en Hollywood y lo que viene para su carrera.

—Ya tiene prácticamente un mes en OnlyFans, ¿cómo resume estas semanas en la plataforma?

—Lo más interesante hasta ahora ha sido la honestidad de mis suscriptores. Los percibo contentos y sin filtros para comunicar sus gustos, los cuales por supuesto son variados y eso me ayuda a saber que les gusta más. Muchos me comentan que me recuerdan desde VM Latino haciendo Noches de pijamas. Estoy segura de que el tiempo traerá más experiencias curiosas.

—¿Qué tipo de material comparte en la plataforma?

—Mi material me muestra a mí en una faceta más privada e íntima que solo puede verse en ese lugar, en ningún otro lado. Lo bueno de este tipo de plataformas es que una tiene totalmente el control de lo que comparte.

[ Laura Rodríguez, la expresentadora de ‘Telenoticias’ que dejó todo para buscar ser actriz en Hollywood ]

—¿Cómo surgió la idea de abrir OnlyFans?

—Un día dije: ‘lo voy a hacer’, y ya, no lo pensé mucho.

—A nivel económico, ¿ha sido lo que esperaba?

—Entiendo el interés del público de saber números pues es un tema que genera conversación (me han preguntado muchas veces lo mismo en un mes). Y sin importar la cifra que mencione, para algunos será mucho y para otros poco. Por eso creo que ser discreta en cuanto a cifras es la mejor manera de manejarlo para mí y también por respeto a mis suscriptores.

La comunicadora costarricense se mudo a Los Ángeles, California, para buscar oportunidades en la actuación.

—¿Qué le dice su familia sobre su nueva cuenta en OnlyFans?

—Sinceramente no me han dicho nada. Mi familia es muy respetuosa de las decisiones que cada quien toma con su vida.

—¿Considera que se sataniza esta plataforma?

—Creo que se percibe diferente en cada país. Socialmente hablando, lo que es normal para una sociedad no lo es para otra. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y el público es muy grande y distinto en comparación con nuestro país, de cinco millones de habitantes. Yo, como artista, me he ido adaptando a lo que el público consume y quiere aquí, esto incluye desde abrir esta plataforma, hasta haber grabado una canción de Navidad el pasado diciembre. Lo que sí puedo decirte es que aquí no se castiga socialmente tanto a la mujer, lo cual me encanta, porque aquí es más parejo.

—¿Cómo le va en la actuación?

—¡Fantástico e increíble! He vivido 10 años en un año: demasiado aprendizaje, he crecido como profesional en un ritmo que no conocía. He hecho cientos de castings, ahora tengo una agencia que me representa como talento comercial (Robertson and Taylor agency), lo que hace que todo sea más productivo y en un mejor nivel. Tengo pequeñas apariciones en ocho películas. En algunas soy extra, en otras tengo una o dos interacciones.

“MR 9 es la última película en la que fui llamada y en esa actué con estrellas de Hollywood reales. Por ejemplo, Frank Grillo (Capitán América) Michael J White (Dark Night). Es decir, es otro nivel estar en el set con artistas de este calibre.

[ OnlyFans, la plataforma millonaria de la que todos hablan, pero en la que ‘nadie’ quiere estar ]

“Cinco segundos antes de que el director diga ‘acción’, siempre le doy gracias a Dios por ponerme aquí. Me concentro y trato de hacerlo lo mejor posible, lo más profesional que pueda. Me felicitan y siempre hay alguien en el set que me dice que le recuerdo a Sofía Vergara”.

—Hace un año usted decía que era muy difícil conseguir oportunidades en Hollywood…

—Fue sumamente difícil al inicio porque la industria en Hollywood estaba bajo los efectos de la pandemia, yo venía llegando y literalmente no conocía a nadie. Poco a poco se me están abriendo las puertas, y cada vez van llegando mejores castings mejores proyectos. Aprendí a crearme mis propias oportunidades también. Ya hay gente que me conoce aquí y me llaman si saben que calzo en ciertos proyectos. También tuve que desaprender muchas cosas para mejorar. Me ilusiona el futuro en Hollywood para mí y para los otros artistas costarricenses que vienen detrás.

La periodista afirma que siempre está pendiente de castings y oportunidades laborales.

—¿Qué le ha enseñado el mercado de Hollywood?

—A creer en mí siempre, sin importar la opinión de los demás, porque sin eso no es posible hacer carrera aquí. También me ha enseñado a estar enfocada en mi proceso, sin compararme o cumplir expectativas ajenas y me ha enseñado a dejar ir lo que no es para mí.

“Estoy consciente de que soy pionera costarricense en Hollywood, no hay referencia reciente de otras actrices o mujeres en esta industria que vengan de Costa Rica así que no hay receta: soy yo sola de la mano de Dios. Veo cómo los colegas de otros países se ayudan entre sí y espero que en unos años yo haya abierto una puerta para otras artistas ticas aquí y hacer lo mismo.

“Hay que creérsela y trabajar con ética para que a una la vuelvan a llamar. También estoy disfrutando todo, pase lo que pase, porque siempre soñé con trabajar aquí y ahora es una realidad”.

—¿En qué proyectos está trabajando ahora?

—Ahorita estoy de vacaciones. Me tomé todo el mes de julio para dedicarme tiempo a mí y a mi familia (aquí es verano y mi hija está de vacaciones), además el ritmo de trabajo baja un poco. En agosto seguiré haciendo castings para comerciales y películas, deseo grabar otra canción para fin de año y, quién sabe, tal vez Teletón nos invita a Samuel Singz y a mí a cantar nuestra primera canción Celebrate Navidad (que estrenó en el 2021). Sería un sueño hecho realidad.

Del archivo:

Las producciones