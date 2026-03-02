Periodista de Teletica volvió al canal tras sufrir aparatoso accidente en Brasil: vea lo que dijo

El periodista de Teletica sufrió un choque mientras viajaba en un Uber, en Brasil.

Hace unos días trascendió que el periodista Pablo Campos, de Teletica, había sufrido un aparatoso accidente de tránsito en Brasil, país en el que se encontraba de viaje.

Esta situación llevó al comunicador a ser hospitalizado luego de que el Uber en el que viajaba se estrelló contra un poste.

Campos narró la situación en sus historias de Instagram. En fotografías mostró el fuerte daño que tuvo el carro y, además, imágenes suyas en una camilla, portando un cuello ortopédico.

Pablo Campos regresó a Teletica luego de su aparatoso accidente en Brasil

“Tremendo susto me llevé esta mañana. El Uber en el que viajaba chocó contra un poste de luz. Cosas que pasan en segundos, pero aquí sigo, golpeado, pero gracias a Dios bien”, escribió entonces.

Cuando se dio a conocer la noticia, el periodista confirmó que estaba bien de salud pese a la emergencia. Días después de que trascendió la información, este lunes 2 de marzo, Campos reapareció en la pantalla de Teletica como presentador del programa Los doctores.

Aprovechó el espacio para agradecerle al público la preocupación que mostró por su estado de salud y confirmó que está bien. “Un placer para mí estar de vuelta, gracias a todos por estar pendientes de mi condición por el accidente en Brasil. Ha sido bastante importante para mí los mensajes de todos ustedes”, manifestó al inicio del programa.