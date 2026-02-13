‘A mis 37 años, yo nunca me he enamorado’: este periodista de Teletica sorprendió con la fuerte revelación

En el programa 'Los doctores' de Teletica de este viernes 13 de febrero, los presentadores hablaron con una especialista sobre el síndrome del corazón roto.

Durante la transmisión del programa Los doctores, de Teletica, de este viernes 13 de febrero, en la víspera del Día del Amor y la Amistad, uno de sus presentadores hizo una fuerte revelación con la que muchos podrían identificarse: “A mis 37 años, yo nunca me he enamorado”, manifestó Pablo Campos.

Las palabras se dieron en el marco de una importante conversación de Campos con sus compañeras Thais Alfaro, Jennifer Segura y Susana Peña con una especialista. El tema central era el síndrome del corazón roto.

La conversación ahondó en los síntomas que se sienten al sufrir este síndrome, el cual ocurre después de un evento de estrés emocional o físico intenso. Es una miocardiopatía en la que el corazón sufre un aturdimiento muscular que altera su capacidad de bombeo.

La especialista explicó durante el programa que ese síndrome afecta a personas que han sufrido la muerte de seres queridos, por ejemplo, pero que también pueden sentirlo quienes han terminado una relación sentimental.

“Yo siento que nunca me he enamorado porque, por las historias que uno conoce con amigos y amigas, yo digo que a mí nunca me ha pasado eso. Sí me he obsesionado con una que otra persona”, agregó el periodista.

Ante estas declaraciones, sus compañeras en la mesa de conversación preguntaron a la doctora qué es peor: ¿enamorarse u obsesionarse?, a lo que la especialista contestó tajantemente que la obsesión es peor.

La manifestación de Campos no pasó después a mayores; el programa continuó con intervenciones del público y los consejos y acompañamiento de la doctora.