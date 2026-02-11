Periodista de Teletica sufrió un traspié en plena transmisión en vivo: ‘¡Qué problema!’

Todas las mañanas Teletica transmite tres programas en vivo y esta dinámica muchas veces pasa la factura entre los periodistas y presentadores del canal.

Las mañanas en Teletica tienen como protagonistas a tres programas en vivo que entretienen e informan a los televidentes, pero la carga de la transmisión matutina parece pasarle la factura a los presentadores y periodistas, que muchas veces sufren traspiés durante su trabajo.

Eso fue lo que le sucedió al periodista Pablo Campos este miércoles 11 de febrero, al presentar la edición del espacio Calle 7 Informativo. El comunicador sufrió un enredo entre Calle 7 y Los doctores, que es el programa previo del cual también es rostro.

Cuando inició la emisión del informativo, Campos dijo: “Bienvenidos a Los doctores... gracias por venir de Los doctores más bien y por continuar con Calle 7 Informativo”, confundiendo los títulos de los programas.

Inmediatamente, Campos cayó en cuenta del error y, con buen humor, se tomó la situación como algo ligero; con una sonrisa dijo: “Sí, se me hizo un colocho. ¡Qué problema!” y continuó con su trabajo con normalidad.