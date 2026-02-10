¡Impactante! Así se ve esta figura de Teletica después de perder 30 kilos en cinco meses

El comediante y presentador de televisión Choché Romano ha sorprendido en las últimas semanas con el drástico cambio que le dio a su cuerpo. Según había dicho anteriormente, perdió 30 kilos de peso y todo apunta a que “sigue restando”.
Así lo demostró en una impactante foto del antes y el después de su giro, que inició hace apenas cinco meses. En un posteo en su perfil de Facebook, Romano, figura del programa Qué buena tarde de Teletica, aprovechó para agradecerles a las personas que le han brindado apoyo en el proceso de mejorar su salud y su vida.
“¡Si yo lo estoy logrando... ustedes también!”, fue parte del mensaje que publicó como un aliciente a quienes intentan trabajar en su salud. Según Choché, en su pérdida de peso han ayudado una asesoría de control metabólico, ejercicio, dieta balanceada con comida casera y, principalmente, su esposa Ashley García.
A inicios de enero, Choché contó que inició el cambio pesando 116 kilos y que para esas fechas registró un peso de 86.
Vea la impactante foto que muestra el cambio de Romano.