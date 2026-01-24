Viva

Choché Romano lanzó inesperada advertencia a figura de Teletica durante programa: vea el momento

El comediante se dirigió a Max Barberena en una reciente edición de ‘Qué buena tarde’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Choché Romano
Choché Romano protagonizó un curioso momento con Max Barberena, durante un programa de Teletica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Choché RomanoTeleticaMax BarberenaQué buena tarde
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.