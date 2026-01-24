Choché Romano lanzó inesperada advertencia a figura de Teletica durante programa: vea el momento

Choché Romano protagonizó un curioso momento con Max Barberena, durante un programa de Teletica.

El comediante Choché Romano lanzó una inesperada advertencia al retahilero Max Barberena, figura de Teletica, durante una reciente edición en vivo del programa Qué buena tarde.

Barberena está a pocos días de que crezca su familia. Su esposa, Melissa Calderón, se encuentra en las últimas semanas de embarazo de Josué, el segundo hijo de la pareja y el tercero de Barberena.

Ante esto, Romano aprovechó unos minutos de su segmento de comedia en el espacio de Canal 7 para advertirle sobre lo que le espera al criar a dos hijos a la vez.

“Si darse cariño era difícil... con dos (hijos) esa mae (pareja) solo va a ser su roomate (compañera de habitación), para que sepa”, dijo Choché entre risas.

“Usted decía: ‘Amor, vea, le dejamos el monitor para vigilarla. Jale a la sala un toquecito’. Ahí está el otro, viendo tele, porque a usted se le olvidó que lo dejó viendo tele para poder cambiar a este”, añadió.

Apenas este martes, el artista informó en su perfil de Instagram, que pronto volverá a ser papá. Lo hizo al repostear una publicación en la cual lo etiquetó su esposa, Melissa Calderón.

“A pocos días de conocer a Josué, el fruto de una promesa divina; recordamos una vez más que Dios nunca falta y que sus tiempos son perfectos”, escribió ella en el emotivo mensaje, con el que anunció que pronto nacerá su bebé.

Además, el posteo tiene una serie de fotografías que reflejan su embarazo.

Barberena se convertirá en padre por tercera vez, pero Josué es su primer hijo varón, ya que el retahilero es papá de Sara, de 4 años, y de Nathaly, de 23.