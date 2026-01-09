Viva

Choché Romano sorprende al revelar que perdió 30 kilos: vea cómo cambió

‘Estoy demasiado impactado’, dijo el humorista al conocer sus resultados

Por Fiorella Montoya
Choché Romano, humorista y presentador
Además del peso, el comediante se cortó sus dreads, lo que marcó un cambio físico evidente. (Instagram)







Choché Romano
Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

