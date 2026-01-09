Choché Romano sorprende al revelar que perdió 30 kilos: vea cómo cambió

Además del peso, el comediante se cortó sus dreads, lo que marcó un cambio físico evidente.

El humor Choché Romano dio a conocer que perdió 30 kg desde que inició su proceso de pérdida de peso, lo hizo en presencia de su nuticionista quien constató la información con la famosa medición InBody, la cual muestra una comparativa desde el inicio.

“Leah (su hija) pesa 12 kg y medio, o sea que me he quitado dos Leah y más, estoy demasiado impactado”, dijo el comediante en el video.

La doctora le fue contando los números; por ejemplo, su peso inicial era de 116 kg y pasó a su medición actual que es de 86 kg. Además, el presentador perdió gran cantidad de grasa abdominal, lo que tenía sorprendido a Romano quien celebró esta nueva etapa de su vida.

El comediante ha demostrado su proceso en redes sociales donde se le ha visto haciendo ejercicio, incluso hace poco subió el Chirripó acompañado de su mejor amigo Yiyo Alfaro y el presentador Bismarck Méndez.

“Qué locura, aunque no lo crean, estoy en la etapa donde la nutricionista me dice ya Choché, coma”, explicó en medio de la sorpresa.

Romano no solo tuvo una gran pérdida de peso, sino que también se cortó sus famosos dreads, lo que representa un gran cambio físico.