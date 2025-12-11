Choché Romano tomó una decisión radical que sorprendió a todos: esto fue lo que pasó

El humorista y presentador Choché Romano sorprendió a sus seguidores con una decisión que cambió su aspecto.

El expresentador de televisión y podcaster, Choché Romano, sorprendió a muchos de sus seguidores al tomar una decisión radical: quitarse los dreads, también conocidos como “rastas”.

En un video que publicó en sus redes sociales, el creador de contenido mostró todo el proceso, en el que, uno a uno, fueron removidos los mechones que habían sido parte de su estilo personal durante mucho tiempo.

“No puedo creer que esté haciendo esto”, expresó Romano mientras cortaba el primero de sus rastas. Según se pudo ver, fue un momento muy emotivo, pero también liberador. “Que salga lo que tenga que salir”, añadió. Luego preguntó a sus seguidores: “¿Qué tal (el resultado)?”

En los comentarios, muchos de sus amigos y allegados celebraron su nuevo look. “Qué guapo”, escribió el presentador y amigo Yiyo Alfaro. Por su parte, el comediante Gallina comentó: “Mae, calidad. Una gorrita y queda. Varas, varas. Excelente hermano.”

Su hermana Nathalia también reaccionó con humor y cariño: “Guapísimo, mi amor, bienvenido de nuevo al mundo de los bañados jajajaja, es broma. Ya experimentaste, ya viviste tu look de dreads, ya anduviste un tiempo así y ahora a la comodidad y a la rapidez”.

Choché Romano publicó su nuevo cambio de 'look' en redes sociales. (Tomada de redes )

En sus palabras, la hermana de Choché destacó que fue un cambio necesario, una forma de cerrar una etapa y abrir otra.

El influencer Greivin Morgan agregó con tono jocoso: “Hasta me llegó el olor a jabón.”

Por su parte, Ashley, esposa de Romano, compartió: “Siempre apoyándolo con sus loqueras y cambios de looks desde hace 14 años. Muy lindo todo, pero ahora me encanta más.”

Finalmente, Choché también publicó la reacción de sus hijas, entre ellas la mayor, quien le dijo que se veía guapo con su nuevo estilo.