Choché Romano reveló la dificultad que enfrentó para convertirse en padre

El humorista Choché Romano contó en su pódcast la razón por la cual él y su esposa enfrentaron dificultad para convertirse en padres.

En una conversación junto a Yiyo y con el también humorista Daniel Montoya, Choché relató la experiencia, la cual provocó risas cuando confesó que tuvo que someterse a exámenes médicos.

“Me llegan los resultados y me llama el doctor y, para no cansarlos con el cuento, el doctor me dijo que por mi sobrepeso los espermatozoides son lentos y es por eso”, explicó.

Durante el pódcast de Yiyo y Choché estuvo de invitado Daniel Montoya, donde comentaron acerca de diversos temas, entre ellos la fertilidad. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Romano no logró terminar la anécdota porque rápidamente surgieron las risas y los chistes de sus compañeros. A pesar de los exámenes y de la lucha durante más de un año, alcanzó su sueño de ser padre.

Choché es padre de dos niñas producto de su matrimonio con Ashley García. Leah, la hija mayor, nació en 2021, y Olivia, la segunda hija, llegó en marzo de 2025.