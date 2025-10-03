Max Barberena, de Teletica, está de vacaciones en un lugar ‘poco visitado’ y aquí le mostramos las fotos: ‘País pequeño, buena comida’

Recientemente, Max Barberena, figura de Teletica, anunció que se convertirá en padre de un niño.

En medio de la alegría que siente por convertirse pronto en papá de un niño, el retahilero Max Barberena, figura de Teletica, está disfrutando de unas vacaciones muy particulares, en un lugar que pocos consideran como destino turístico, según dijo.

Barberena, reconocido por sus aportes retahileros en programas de Canal 7 y las coberturas de toros, está de viaje con su esposa Melissa Calderón.

En varias fotografías que publicó en redes sociales, Max contó dónde anda y cómo la está pasando.

“Normalmente, la gente no piensa en Croacia como primera opción para viajar, pero es espectacular”, escribió el retahilero en una fotografía.

Agregó que Dubrovnik es una de las ciudades amuralladas mejor conservadas. “País pequeño, buena comida y gente amable”, definió Max.

En las fotos se ven paisajes con atardeceres, imágenes de lugares icónicos en la noche y una fotografía en la que posa muy sonriente y romántico junto a su esposa.

Max Barberena, de Teletica, está de viaje por Croacia con su esposa. (Instagram)

Max Barberena compartió con sus seguidores algunas imágenes de su viaje por Croacia. (Instagram)