Figura de Teletica anuncia que será padre de un niño por primera vez

Max Barberena anunció la llegada de su tercer hijo. La revelación coincidió con el cumpleaños de su esposa, Melissa Calderón.

El querido retahilero de Teletica, Max Barberena, compartió en redes sociales una noticia que lo llena de felicidad. Será padre por tercera vez y, en esta ocasión, recibirá a un niño en su familia.

El anuncio lo realizó en un posteo cargado de amor y fotografías que revelaban el sexo y el nombre del pequeño que viene en camino. El bebé llevará por nombre Josué.

La revelación ocurrió durante una doble celebración. “Hoy celebramos el cumple de Melissa Calderón con un regalo maravilloso enviado por Dios, con la oportunidad de recibir a Josué en nuestras vidas”, escribió Barberena.

Junto con su esposa, Melissa, Max es padre de la pequeña Sara, de cuatro años.

Durante el evento familiar, también los acompañó Nathaly Barberena, hija de Max, de 23 años.

La familia se mostró feliz y entusiasmada con la llegada de Josué. Aunque no detallaron cuántos meses de embarazo tiene Calderón, familiares y amigos ya celebran la noticia.