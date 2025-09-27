Viva

Figura de Teletica anuncia que será padre de un niño por primera vez

El reconocido presentador compartió la noticia con su esposa e hijas y reveló el nombre del bebé

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Max Barberena anunció la llegada de su tercer hijo. La revelación coincidió con el cumpleaños de su esposa, Melissa Calderón.
Max Barberena anunció la llegada de su tercer hijo. La revelación coincidió con el cumpleaños de su esposa, Melissa Calderón. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Max BarberenaTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.