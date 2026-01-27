Viva

La radical decisión que tomó Choché Romano y que afectará el futuro de su familia

El comediante y presentador contó que su inseparable amigo, Yiyo Alfaro, lo acompañó hasta el último momento

Por Jessica Rojas Ch.
Choché Romano
Este 2026 ha sido un año de noticias muy importantes para Choché Romano. Hace unos días contó que bajó 30 kilos de peso y ahora se sometió a una cirugía que afectará el futuro de su familia. (Archivo)







Choché Romano
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

