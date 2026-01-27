La radical decisión que tomó Choché Romano y que afectará el futuro de su familia

Este 2026 ha sido un año de noticias muy importantes para Choché Romano. Hace unos días contó que bajó 30 kilos de peso y ahora se sometió a una cirugía que afectará el futuro de su familia.

El presentador y comediante Choché Romano contó en sus redes sociales que tomó una importante decisión que no solo afecta su futuro, sino también el de su familia, conformada por su esposa Ashley García y sus hijas Leah y Olivia.

El artista se sometió a una vasectomía con la intención de no tener más hijos. Así lo confirmó el propio Choché con un video que tomó previo al procedimiento médico, en el que mostró que al doctor lo acompañó su inseparable amigo Yiyo Alfaro.

Choché Romano y su esposa Ashley García están casados desde el 2017. (Archivo)

Con su buen humor, Choché explicó que, aunque en la mayoría de los casos cuando los hombres se realizan la vasectomía van acompañados por sus parejas, en este caso fue el amigo el que se encargó de ayudarlo después de la intervención quirúrgica.

Choché confirmó que los detalles de su experiencia los contará más adelante en un episodio del pódcast, que protagoniza con Yiyo. Romano está casado con Ashley desde el 2017. Su hija Leah nació en el 2021 y la pequeña Olivia en el 2025.