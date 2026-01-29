Viva

La confesión de la hija de Choché Romano que ‘pudo meterlo en problemas’: así lo expuso en redes sociales

La pequeña Leah se refirió a la vasectomía que se hizo su papá este martes 27 de enero

Por Jessica Rojas Ch.
Choché Romano
El presentador de televisión y comediante Choché Romano se sometió a una vasectomía este martes 27 de enero. (Archivo)







Choché RomanoVasectomía
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

