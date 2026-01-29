La confesión de la hija de Choché Romano que ‘pudo meterlo en problemas’: así lo expuso en redes sociales

El presentador de televisión y comediante Choché Romano se sometió a una vasectomía este martes 27 de enero.

Choché Romano sorprendió a sus seguidores al anunciar que se sometió a una vasectomía para no tener más hijos. El presentador de televisión y comediante fue abierto sobre el tema y en sus redes sociales compartió detalles del procedimiento y ahora también de la recuperación.

Sin embargo, en medio de los chineos de su esposa, Ashley García, salió una pequeña protagonista inesperada que terminó exponiendo al humorista ante el público con una confesión que bien lo pudo meter en problemas.

Leah, la hija mayor de Choché y Ashley, fue quien soltó una bomba que ni su mamá, ni su papá y menos los seguidores de ambos en Instagram se esperaban.

Choché Romano contó con el apoyo de su inseparable amigo Yiyo Alfaro después de la cirugía. (Archivo)

Ashley grabó un video en el cual mostraba cómo este miércoles 28 de enero, un día después de la operación de su esposo, estaba dedicada a cuidarlo en su recuperación, pero también a la pequeña Leah, quien estaba enferma.

La abnegada mamá y esposa mostró que les había hecho sopa de pollo a Choché y a la niña, quienes estaban comiendo juntos en una mesa portátil ubicada en la cama.

La intervención de Ashley no terminó como esperaba con la salida de su pequeña. “No les puedo enseñar la operación”, manifestó Choché y, de inmediato, Leah, como si fuera lo más normal del mundo, expresó: “Le cortaron las bolas”.

Las palabras de la niña, inocentes y sin restricciones, provocaron la reacción de sus papás. “Dios mío, ¿dónde escucha estas cosas esta chiquita?”, dijo Ashley sorprendida, pero la respuesta de Leah fue más allá y terminó en una revelación que comprometió a Choché: “Papi lo dijo”, expresó con naturalidad.

Romano solo reaccionó con asombro. “Mi amor, pero porque papi lo dice no tienes que repetirlo”, le comentó Ashley con una risa de sorpresa.

Los Romano García constantemente comparten detalles de su día a día como papás de Leah y Olivia, lo que entretiene a sus seguidores en plataformas digitales.