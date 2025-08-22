Viva

¿Tres riñones? Costarricense sorprende con su testimonio en programa de Teletica

La inusual situación pasó en el programa ‘Los Doctores’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La televisión nacional dio a conocer un caso médico fuera de lo común. Durante una entrevista en el programa Los Doctores, de Teletica, el costarricense Danilo Grant relató que nació con tres riñones, un hallazgo que sorprendió tanto a la audiencia como a los especialistas invitados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaLos DoctoresPablo Campos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.