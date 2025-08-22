¿Tres riñones? Costarricense sorprende con su testimonio en programa de Teletica

La televisión nacional dio a conocer un caso médico fuera de lo común. Durante una entrevista en el programa Los Doctores, de Teletica , el costarricense Danilo Grant relató que nació con tres riñones, un hallazgo que sorprendió tanto a la audiencia como a los especialistas invitados.

Grant explicó que se enteró de la condición mientras estudiaba y luego fue confirmada por un hospital del país donde médicos verificaron la particularidad. “Tengo dos grandes y uno pequeño”, afirmó durante la conversación con el periodista Pablo Campos.

LEA MÁS: Presentadora y especialista de Teletica quedaron conmovidas con duro testimonio al aire: ‘Así yo no puedo’

Campos luego afirmó en sus redes sociales que conocieron a ese hombre y otra señora con cuatro.

Pese a la extrañeza del caso, Grant aseguró que ha llevado una vida ordinaria. “Todo normal he tenido”, respondió cuando se le consultó sobre su estado de salud. También señaló que es padre de cuatro hijos y que todos presentan dos riñones en condiciones habituales.

El hallazgo se conoció en el programa 'Los Doctores' y fue explicado por el doctor José Pablo Carrillo y el periodista Pablo Campos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El doctor José Pablo Carrillo, especialista invitado al programa, calificó la situación como rara y explicó que ocurre en casos muy esporádicos. Señaló que la condición no implica, en el caso de Grant, un riesgo para la función renal.

Carrillo respondió, además, a la inquietud de Grant sobre la posibilidad de donar un riñón a una hermana. El médico aclaró que la selección de donantes suele depender de la edad y de la compatibilidad genética, por lo que se prioriza a personas jóvenes para garantizar la duración del órgano trasplantado.

El especialista recomendó buscar entre otros familiares cercanos posibles candidatos más jóvenes. De esta manera, el receptor tendría mayores probabilidades de que el órgano funcione por el mayor tiempo posible.

El testimonio de Grant evidenció un caso que, aunque llamativo y poco frecuente, no representa en sí mismo un obstáculo para llevar una vida plena.