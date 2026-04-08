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Periodista de Teletica anuncia que fue despedido: ‘No fue de la forma que esperaba, salí en medio del silencio’

Comunicador informó que la televisora le comunicó su salida el pasado lunes 6 de abril; el jefe de información se pronunció al respecto

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Por Fátima Jiménez
Teletica
Teletica despidió a uno de sus periodistas el lunes 6 de abril. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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