Periodista de Teletica anuncia que fue despedido: ‘No fue de la forma que esperaba, salí en medio del silencio’

Teletica despidió a uno de sus periodistas el lunes 6 de abril.

El periodista David Sibaja, quien se desempeñaba en Calle 7 informativo, de Teletica, informó este martes que fue despedido de manera repentina.

“Se acabó. Este lunes decidieron hacerme a un lado de Calle 7 informativo y en general de Teletica. Qué gran experiencia fue agarrar un programa desde cero y hacerlo crecer al punto de ser el más visto del país en el horario matutino“, expresó Sibaja en sus redes sociales.

David Sibaja afirmó que él fue uno de los fundadores de 'Calle 7 informativo', por lo que su despido lo tomó por sorpresa. (Tomada de redes sociales)

En su publicación, el comunicador compartió varias fotografías trabajando en distintos espacios del canal y destacó que su salida se produjo sin previo aviso.

“No fue la forma esperada, digo, fui el fundador del programa y ayer (lunes) salí en medio del silencio. La gente tendrá sus motivos, yo salgo con mi conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí en cada nota, en cada pase en vivo, en cada tema", agregó.

Sibaja también comentó que no sabe si este despido marcará su salida definitiva de los medios de comunicación, pues —según dijo— “eso es algo que solo Dios lo sabe”.

A la vez, adelantó que ahora enfocará sus esfuerzos en proyectos personales y en apoyar una empresa familiar.

Con esta publicación, David Sibaja anunció su despido de Teletica. (Tomada de redes sociales)

¿Qué dijo Pablo Campos?

Consultado por La Nación, el periodista y jefe de Información de Calle 7 informativo, Pablo Campos, explicó que la salida de Sibaja “es parte de los cambios que se dan” y señaló que no fue una decisión sencilla.

“David es un extraordinario periodista, siempre hizo un extraordinario trabajo (...). Su salida fue un ciclo que se cerró”, afirmó Campos.

El jefe de Información indicó que no está autorizado para brindar más detalles sobre el despido, pero respondió a las declaraciones de Sibaja, quien aseguró que “no fue de la forma esperada”.

“Se dio de una forma responsable, no entiendo qué quiere decir (...). ¿Por qué lo dice de esa manera? Yo, de hecho, le envié un mensaje a él para agradecer su trabajo. Lo único que puedo desear es que le vaya muy bien”, concluyó Campos.