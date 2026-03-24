Periodista de Teletica está embarazada y reveló quién es el padre de su bebé

Una periodista de 'De boca en boca' de Teletica, compartió con emoción que está embarazada y ya cumplió 12 semanas de gestación.

La periodista Minerva Rojas está embarazada y fue su propio equipo de De boca en boca, de Teletica, el que dio a conocer la feliz noticia durante la emisión de este martes.

Sus compañeros contaron que comenzaron a sospechar del embarazo tras notar algunos cambios en Rojas. “Lo que nos hizo sospechar fue verla llorar con Ariel Darío Jiménez en un pase en vivo”, comentaron. Además, mencionaron que la periodista tuvo un aumento de apetito que encendió las alarmas.

Luego de recibir las felicitaciones de todos, Rojas confirmó la noticia y explicó que, durante un pase en vivo desde Naranjo, sintió náuseas y le comentó a su compañera María Fernanda León que se sentía mal, lo que también despertó sospechas.

“Me di cuenta hace como un mes y medio, tal vez dos, y ya cumplí 12 semanas, gracias a Dios”, reveló.

Minerva Rojas afirmó que ha sentido bastantes 'achaques' por el embarazo. (Tomada de redes )

La presentadora Montserrath del Castillo destacó que Rojas tiene una pareja “que la quiere mucho”. Se trata de Bryan Cordero, quien apareció en el set del programa y compartió su emoción.

El hombre, oriundo de Belén, Heredia, expresó: “Estoy superemocionado, aprendiendo porque todo es nuevo”.

Rojas contó con humor que su pareja también ha experimentado síntomas de embarazo, detalle que provocó sonrisas en el estudio. León, su compañera, no pudo contener las lágrimas y le dijo: “Estoy muy emocionada por vos”.

Minerva, quien ya es madre de un niño de 10 años fruto de una relación anterior, vivirá así la llegada de su segundo hijo, cuyo sexo aún desconoce.

Antes de finalizar, pidió oraciones por ella y por todas las mujeres embarazadas.