¿Qué pasó en Teletica? Vea la extraña forma en que inició uno de sus programas

La transmisión de Teletica, durante la mañana de este martes 7 de abril, fue bastante particular por varios motivos. Uno de esos fue el inicio de un programa que, a quien haya sintonizado Canal 7 justo en ese instante, de seguro lo dejó preguntándose: “¿Qué pasó?“.

Sin embargo, para entender lo ocurrido, hay que situarse en la edición de Los doctores. Como celebración de su primer año al aire, el espacio se presentó de una forma especial, con un set que fue una mesa de desayuno con todos los presentadores que alternan diariamente.

Aquello ya rompió con la rutina acostumbrada de la televisora, pero lo que sucedió después dejó al descubierto las genuinas y curiosas costuras de la televisión en vivo.

Pablo Campos estuvo en el programa de temática médica, del cual es el director, y se despidió emotivamente. Sin embargo, casi en simultáneo, debía cambiar de locación para presentar Calle 7.

Pablo Campos no tapó el sol con un dedo y con una sonrisa resolvió de forma natural la transición entre programas de Teletica. (Captura de video)

No obstante, el tiempo no le alcanzó para el traslado. Por esa razón, luego de que pasara el video de introducción con los titulares, la cámara enfocó el set vacío y se vio a Campos entrando al trote. Por si fuera poco, una persona del equipo de producción se atravesó en la toma.

El periodista le lanzó una mirada de sorpresa y, con total dominio, introdujo el programa sin problemas, dando gala de su capacidad para adaptarse a los cambios al aire.

“Gracias a todos los que vienen de Los doctores; hoy estábamos celebrando ese primer aniversario del programa acá en Teletica. Así que muchas gracias por la confianza y por continuar con Calle 7”, dijo en complicidad con el público, resolviendo con naturalidad la llamativa transición.