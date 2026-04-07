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¿Qué pasó en Teletica? Vea la extraña forma en que inició uno de sus programas

Canal 7 tuvo uno de esos momentos que dejan al descubierto las genuinas y curiosas costuras de la televisión en vivo

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Por Juan Pablo Sanabria
Teletica
Teletica tuvo una mañana movida este 7 de abril. (Facebook)







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TeleticaCalle 7Pablo Campos
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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