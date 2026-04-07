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Teletica hace contratación que nadie esperaba y se lleva a periodista de canal ¡Opa!

El canal suma a sus filas a un nuevo comunicador, quien integrará uno de los programas más importantes de la televisora

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Por Juan Pablo Sanabria

Teletica sigue sorprendiendo con sus contrataciones. A pocos días de dar un golpe en la mesa con la llegada de Leonardo Cordero, directo de Columbia, ahora fichó, sin que nadie lo esperara, a un periodista del canal ¡Opa!.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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