Teletica hace contratación que nadie esperaba y se lleva a periodista de canal ¡Opa!

Teletica sigue sorprendiendo con sus contrataciones. A pocos días de dar un golpe en la mesa con la llegada de Leonardo Cordero, directo de Columbia, ahora fichó, sin que nadie lo esperara, a un periodista del canal ¡Opa!.
Teletica sigue sorprendiendo con sus contrataciones. A pocos días de dar un golpe en la mesa con la llegada de Leonardo Cordero, directo de Columbia, ahora fichó, sin que nadie lo esperara, a un periodista del canal ¡Opa!.
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