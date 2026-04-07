Teletica hace contratación que nadie esperaba y se lleva a periodista de canal ¡Opa!

Teletica sigue sorprendiendo con sus contrataciones. A pocos días de dar un golpe en la mesa con la llegada de Leonardo Cordero, directo de Columbia, ahora fichó, sin que nadie lo esperara, a un periodista del canal ¡Opa!.

Una fuente de la televisora confirmó a La Nación la sorpresiva contratación del comunicador, quien hasta hace poco era parte de Canal 38, donde incluso formó parte de la cobertura del festival Picnic.

De acuerdo con la fuente, desde esta semana el periodista de entretenimiento Daniel Monge Segnini es nueva ficha del programa De boca en boca. El movimiento es parte del fortalecimiento del espacio farandulero.

“Se suma a un trabajo que se ha estado impulsando de forma conjunta en el programa, enfocado en actualidad, cercanía y evolución del formato”, detalló la fuente.

Daniel Monge, experiodista de ¡Opa! llega a Teletica. (Instagram)

Monge, de 26 años de edad, lleva tiempo abriéndose campo en el mundo del entretenimiento y la farándula.

En esta trayectoria destaca su programa Metete en la vara, que desarrolla en redes sociales. Allí ha entrevistado a figuras tan variadas como los artistas colombianos Charlie Zaa y Joaquín Guiller, así como a figuras nacionales tales como Toledo y Melissa Mora.