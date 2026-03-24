Teletica sacude la mesa al llevarse a gran figura de Radio Columbia

Una movida que nadie esperaba: una de las voces más reconocidas y respetadas de Radio Columbia deja esta emisora para pasar a Teletica.

La contratación del nuevo fichaje de Teletica Radio, quien comenzará funciones el primero del próximo mes, se maneja con mucha reserva.

Nadie quiere soltar pistas; sin embargo, La Nación conoce que Leonardo Cordero Zúñiga, conocido como el “Mundialista”, se integrará a Teletica Radio.

Una fuente, quien prefirió el anonimato, confirmó a este medio que Leonardo Cordero ya le dio el sí a Teletica Radio y hace varios días presentó la renuncia a Columbia.

Leonardo no solo participará en las transmisiones de los partidos en Teletica, sino que se lleva su programa Fútbol Mundial. Este espacio, que ya tiene 26 años al aire, pasará por la frecuencia de Teletica Radio 91.5.

Este medio llamó a Leonardo Cordero, pero no contestó las llamadas, tampoco respondió el mensaje que se le envió por WhatsApp; pero la fuente indicó que “es un hecho, Leonardo Cordero se traslada de emisora”.

Leonardo Cordero, deja las filas de Radio Columbia, para unirse el primero de abril a Teletica Radio. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

En la pasada Copa del Mundo en Qatar, Leonardo Cordero recibió un reconocimiento de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS).

Junto a otros comunicadores de todo el mundo, Cordero fue galardonado por su presencia en ocho Copas del Mundo. El periodista no falta a una cita desde Estados Unidos 1994, cuando estaba en Monumental.

El comunicador recibió una Copa del Mundo en miniatura de manos del brasileño Ronaldo, campeón en Corea-Japón 2002.

Para el Mundial del 2026, Cordero estará en Estados Unidos y tendrá participación con su nueva emisora.

Cordero estuvo en los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.