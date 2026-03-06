La revelación de Gabriela Jiménez en Teletica Radio que mostró mucho sobre sus gustos

Con su talento, carisma y profesionalismo, la periodista deportiva Gabriela Jiménez se ha ganado al público costarricense que la sigue en su trabajo en Teletica.

Gabriela Jiménez, figura del periodismo deportivo y también del entretenimiento de Costa Rica, hizo una revelación muy llamativa durante su participación en el programa Camino al Mundial, de Teletica Radio.

Durante el espacio deportivo, uno de sus compañeros de micrófonos comentó que Cristiano Ronaldo era un hombre guapo, a lo que Gabriela no dudó en responder: “Sí, es guapo. Yo por supuesto que lo veo guapo, me parece un hombre sumamente guapo”.

Pero la revelación no se quedó ahí; Jiménez agregó que también el argentino Leo Messi es de su agrado, físicamente hablando.

Las palabras de la periodista fueron replicadas en un post que hizo el canal TD Más en redes sociales, en el que acompañaron el video con el comentario: “A todos nos encanta el Bicho”.