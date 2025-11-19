Periodista de Columbia explota contra la Sele: ‘¡Me lleva el carajo!’ y mucho más

Eduardo Baldares es el director de 'Deportivas Columbia'. La noche de este martes expresó con fundamentos la frustración que sintió cuando la Sele no clasificó al Mundial 2026.

Miles de costarricenses amanecieron dolidos después de que la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica no clasificara al Mundial 2026. Uno de ellos fue Eduardo Baldares, periodista y narrador deportivo que, después de que la Tricolor empató sin goles ante Honduras el martes 18 de noviembre, expresó todo su dolor.

El comunicador aprovechó los micrófonos de radio Columbia para decir, con la voz entrecortada, palabras muy fuertes dedicadas a jerarcas del fútbol tico, a los jugadores y a Miguel El Piojo Herrera, director técnico de la Sele.

El director de Deportivas Columbia se manifestó de manera dura y directa; incluso utilizó fuertes adjetivos en contra de los futbolistas. Pero también expuso con claridad algunas de las muchas razones que, según él, dejaron a Costa Rica fuera de la cita deportiva más importante del mundo.

“¡Me lleva el carajo!” y “¡Maldita sea!”, fueron algunas de las expresiones que usó.

“Abran los ojos y sean bienvenidos a la pesadilla. A la pesadilla de ver a los otros celebrar la clasificación al Mundial y nosotros no. A la pesadilla de quedar fuera por tantas, tantas estupideces cometidas durante una eliminatoria de terror”, dijo.

Este martes 18 de noviembre se acabó el sueño de los costarricenses de ver de nuevo a la Selección Nacional de Fútbol en un Mundial. (Rafael Pacheco)

Se cuestionó por qué “regalamos la cláusula de salida a Paraguay”, haciendo referencia a la salida del entrenador Gustavo Alfaro. “¿Por qué diablos no contratamos a un técnico parecido, sino a todo lo contrario?”, manifestó.

Hizo también una metáfora sobre el estilo de Alfaro para jugar, al que calificó de poético y defensivo. En contra, comparó las ideas de Miguel Herrera con un término muy curioso: cantinflesco, cuyo significado es “disparatado e incongruente”, como la manera de hablar de Cantinflas.

Criticó directamente a los jugadores, a la juventud e inmadurez que, para él, han mostrado a lo largo del proceso. Cuestionó también temas meramente futbolísticos como no sostener el 2 a 0 a favor contra Haití en nuestro terreno de juego; también, el no haber despedido a Herrera cuando, según él, alguien más hubiera podido “rescatar la nave hacia Norteamérica” y el porqué los ticos nunca afianzaron un lateral.

El empate a cero en el Estadio Nacional (INS Estadio) dejó a Costa Rica fuera del Mundial 2026. (Rafael Pacheco)

“¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos meter un gol (el martes contra Honduras), un solo gol? Ay, ¡qué inutilidad! ¿Por qué tanta incompetencia?”, sentenció.

El cierre de su intenso comentario fue lapidario: “Se acabó el sueño. Bienvenidos a la pesadilla”.