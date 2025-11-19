Miguel ‘Piojo’ Herrera no sigue con la Selección de Costa Rica

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, queda fuera de la Selección de Costa Rica luego de fracasar en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Herrera dijo que conversará con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, para finiquitar su futuro, aunque ya es un hecho que no sigue tras el descalabro en la eliminatoria. El contrato de Miguel Herrera termina con la eliminación que él, desde el banquillo no pudo evitar.

En conferencia de prensa, luego del empate 0-0 con Honduras, Herrera, lamentó que no se dio el paso al Mundial y reconoció que la Tricolor fracasó bajo su gestión. El “Piojo” hasta aprovechó para despedirse.

“La vida continúa y tengo que trabajar más y prepararme mejor para lo que venga, si viene una oportunidad”, dijo Herrera.

- Después de este fracaso. ¿Por qué le quedó tan grande la Selección de Costa Rica?

- No entiendo por qué dicen tan grande, pero bueno, preguntan lo que quieran. Estoy apesadumbrado, porque nunca en mi carrera me había encontrado en esta situación tan desafortunada. Se intentó y no se pudo, no se concretaron las ilusiones y sueños de este grupo de trabajo. Arrancamos con la ilusión de estar y hoy desafortunadamente se borraron.

- ¿Por qué su versión como entrenador le deja tan poco al fútbol de Costa Rica?

- Nunca he tenido un fracaso como este. No ganar es el gran fracaso. No conseguir el triunfo en el momento que debíamos conseguirlo. Solo ganamos un partido y eso da al traste, no lo logramos.

"No tuvimos capacidad para ganar y me sentaré con el presidente para arreglar esa situación, para ver eso", dijo Miguel Herrera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Qué le hizo falta. ¿Ya oficialmente se puede decir que no sigue como técnico de la Selección?

- Faltó el gol y ganar los partidos que debíamos ganar. No tuvimos capacidad para ganar y me sentaré con el presidente para arreglar esa situación, para ver eso. Debemos lamer las heridas y estos días estaremos tranquilos con él, para finiquitar esto.

- ¿En qué se equivocó?

- Déjame terminar, analizar todo. Seguro entregaremos el informe al presidente y analizaremos lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Trabajamos y después a sacar conclusiones. Estoy con amargura y dolor.

- ¿Cuánto marca esta eliminación en su carrera como profesional?

- Reitero, como lo dije antes, nunca me había encontrado en esta situación. Nunca la había tenido y hoy la vivo entre dolor, amargura, tristeza, calentura y molestia. Todos los argumentos que uno no puede describir, porque estaba muy ilusionado. Estoy muy orgulloso del grupo de jugadores que me encontré y estoy agradecido con Dios que me puso en este camino para conocer a estos grandes talentos, grandes jugadores. No conseguimos el objetivo y eso es fútbol, yo seguiré diciendo que es fútbol.

“Pero haber tenido el privilegio de haber dirigido a un Keylor Navas, un Calvo, a Waston, a Joel Campbell, ver crecer a Manfred Ugalde, a Van der Putten, a Gamboa y puedo decir los 40 nombres que tuve en mi mandato. Estoy agradecido con Dios, por haberme cruzado con ellos y cuando me pregunten hablaré lo que veo de ellos, hablaré muy bien porque todos trabajaron. Tuvieron esfuerzo y determinación y hay chicos con 20 años, como Alcócer, quien pude jugar en la liga que él quiere, tiene las condiciones para jugar en cualquier liga del mundo. Eso es lo que me llevo y estoy muy tiste porque no pude darle la clasificación a estos muchachos. Soy el responsable y me llevo la responsabilidad”.

- ¿Usted fue quien no llevó a Costa Rica al Mundial?

- Ya lo dije, yo soy el responsable. Sí, estamos eliminados y ya lo acepté. Sigue ver lo que viene para todos. Con la tristeza y amargura de no poder estar en el Mundial, para ellos (jugadores), para mí, para todos. La vida continúa y tengo que trabajar más y prepararme mejor para lo que venga, si viene una oportunidad, si no para lo que me queda y quiera hacer en un futuro. Un placer estar con ustedes y arrieros somos y en el camino andamos. Nos seguiremos viendo.