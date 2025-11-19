Periodista dice con nombres y apellidos a cuáles jugadores no quiere ver más en la Selección de Costa Rica

El fracaso de la Selección de Costa Rica, al mando de Miguel “Piojo” Herrera, rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 sigue generando roncha.

Tras el lamento, las lágrimas y palabras de dolor de muchos jugadores, apareció la crítica y el cuestionamiento de los periodistas.

Se señalan culpables y los futbolistas no están exentos; a muchos de ellos los responsabilizaron de la debacle.

Al menos esto hizo Daniel Martínez, periodista de Repretel y Radio Monumental, quien en el programa Área de Fuego dijo que ya no quiere ver más a algunos de ellos en la Selección Nacional.

🚨 ¡NO MÁS!



🔥A estos jugadores no los quiero volver a ver en la selección pic.twitter.com/DfnzYJvDwZ — Daniel Martínez (@danielmartinezo) November 19, 2025

“Con este fracaso tiene que terminar la carrera de Selección, de por vida, para Joel Campbell, Celso Borges, Kendall Waston, Francisco Calvo, Joseph Mora y Juan Pablo Vargas”, dijo Martínez.

Daniel Martínez “salvó” a algunos seleccionados y, según su criterio, deben volver a ser tomados en cuenta.

“De esta lista de los que quedaron fuera o jugaron poco, yo nada más me quedo, para el futuro de la Tricolor, con Patrick Sequeira, Santiago Van der Putten, Aarón Murillo, Orlando Galo, Manfred Ugalde y Alonso Martínez. Eso es lo único con lo que me quedaría a partir de ahora”, sentenció Martínez.

El comunicador también descartó a Josimar Alcócer y a Warren Madrigal, porque afirmó que no le han aportado nada.

“Ya los viejos, es una carrera que tiene que terminar. Otros que están en edades intermedias, ojalá el fracaso los empuje a decir: ‘yo a la Selección no quiero regresar’, aunque creo que eso es misión imposible, porque al final son un montón de aprovechados”, tiró duro Martínez.

Daniel Martínez, periodista de Repretel, le tiró duro a varios jugadores de la Selección de Costa Rica. (Jeffrey Zamora)

Algunos usuarios de la red social X le respondieron a Martínez que los mismos periodistas son los que piden que llamen a unos y a otros.

Andrés Martínez le contestó que en el país no hay muchos jugadores donde escoger.

“¿En qué mundo vivirá esta gente que sigue creyendo que hay dónde elegir?”, destacó.

Orlando Galo, a quien le costó expresar palabras, dijo quiénes son los culpables de la eliminación y, en parte, coincidió con Martínez.

“Esto es demasiado difícil y los responsables de esta eliminación somos nosotros mismos (jugadores)”, dijo Galo, quien añadió que era difícil hablar.

“Hay que dar la cara y no sé si al ofrecer disculpas eso le llegue a las personas. Tratamos de entregar todo, pero es una noche difícil para nosotros, para el país. Era un gol para ir al repechaje”, se lamentó Galo.

Con solo un triunfo en seis partidos, dos empates y una victoria como local, la Selección finalizó tercera del grupo, con 7 puntos y un pobre 38% de rendimiento.