Fedefútbol se pronuncia tras el fracaso de la Selección de Costa Rica y dice que entra en ‘análisis’

La Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026, después de que en la ronda final de la eliminatoria ganó un partido, empató cuatro y perdió uno.

La Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de un rendimiento muy pobre en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf. En medio del enfado y la decepción, la afición pide a gritos la salida de Miguel “Piojo” Herrera. Eso ocurre desde aquel empate en casa contra Haití.

Tras la eliminación, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) emitió un primer comunicado oficial, en el que aún no anuncia la salida del técnico mexicano, aunque se da por un hecho que no continuará.

En el escrito, la Federación indica que lamenta profundamente no haber logrado la clasificación de la Selección Mayor a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Este resultado, sin duda, no corresponde a las aspiraciones de nuestro país ni al esfuerzo que cada persona vinculada a la Selección entregó en este proceso. Como Federación, asumimos con responsabilidad esta eliminación, a sabiendas de que no es justo para nuestra afición, a quienes agradecemos el apoyo incondicional de siempre”, apuntó la Fedefútbol en el pronunciamiento.

Ahí mismo se lee que a lo interno asumen este duro momento con el mismo dolor y tristeza que todos.

“A partir de ahora, la FCRF activa un proceso de análisis profundo sobre los aspectos deportivos, estructurales y operativos que marcaron esta eliminatoria, el cual estará orientado a fortalecer el modelo de selecciones nacionales, optimizar la captación de talento y asegurar una planificación más sólida para los próximos ciclos”, versa en el escrito.

La Federación señala que, la descalificación es un golpe, “pero también una oportunidad para reconfigurar nuestro fútbol de forma profunda y sostenible”.

Además, indica que en este momento sienten mucha tristeza, y que este desenlace les duele por todos los aficionados, la familia del fútbol, aliados comerciales y colaboradores.

“Pero no podemos quedarnos abajo. Sabemos que no será fácil, pero nos tenemos que levantar más fuertes. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, para transformar este momento en una oportunidad para reimpulsar nuestro fútbol. No vamos a dar excusas, pero desde ya buscaremos soluciones”, concluyó la Federación, a través de un comunicado.