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Percance está listo para su concierto en el festival Vive Latino y tendrá a Maribel Guardia como invitada de lujo

Este domingo 15 de marzo la banda, liderada por Esteban Ramírez, subirá al escenario de uno de los encuentros musicales más famosos de Latinoamérica

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Por Jessica Rojas Ch.
Esteban Ramírez Percance
Esteban Ramírez, líder de la agrupación Percance, cumplirá uno de sus grandes sueños artísticos este domingo al subirse con su banda al escenario del famoso festival Vive Latino, en México. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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