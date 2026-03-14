Percance está listo para su concierto en el festival Vive Latino y tendrá a Maribel Guardia como invitada de lujo

Esteban Ramírez, líder de la agrupación Percance, cumplirá uno de sus grandes sueños artísticos este domingo al subirse con su banda al escenario del famoso festival Vive Latino, en México.

Los sueños se cumplen, pero hay que trabajar por ellos. Esto es lo que está viviendo el músico costarricense Esteban Ramírez, líder de la banda Percance, en México. Después de muchos sacrificios familiares y profesionales, el artista y sus compañeros arribarán este domingo al escenario del famoso festival Vive Latino; un espacio que anhelaban desde hace varios años.

El tiempo llegó. La música está lista, el espectáculo también. Incluso, yendo más allá de los cánones, Esteban se aventuró a buscar una sorpresa especial para quienes los vayan a ver el domingo y logró que la artista tica Maribel Guardia se sumara al espectáculo. Maribel y Percance cantarán juntos una canción que está guardada en el más profundo secreto.

De cara al concierto, Esteban conversó con La Nación sobre sus sentimientos antes de subir al escenario, los planes que tiene y lo que significa alcanzar este hito en su carrera.

“Estoy nervioso porque hay muchas cosas pasando alrededor de un show así, porque no es simplemente ‘matar un chivito’”, reconoció el artista.

La presentación del fin de semana lleva meses de planeamiento y de exigencias técnicas para darle al público una experiencia inolvidable. Para lograrlo, los músicos tienen apenas 40 minutos sobre la tarima y cada detalle debe aprovecharse para dar un gran espectáculo.

Esteban Ramírez, cantante de Percance, hizo todo lo posible para que Maribel Guardia los acompañara en su concierto en el Vive Latino, en México. La artista tica aceptó la invitación. (Captura de video)

Hace dos años, Ramírez tomó la decisión de instalarse en México para llevar un paso más allá a Percance. Reinició la banda con músicos de varios países como Costa Rica, México y Venezuela, dejó atrás a su familia y empezó una vida desde cero; todo con la convicción de lograr grandes cosas, entre ellas, tocar en el Vive Latino.

“Lograrlo representa para mí esa fortaleza de que, a veces, el precio que hay que pagar por lo que queremos es pesado, difícil y sacrificado, pero en el fondo llega”, explicó.

Percance pretende que su recital sea “una bomba”. La planificación los llevó a escoger canciones muy representativas y que conectan profundamente con el público para complacerlo.

“Hicimos grupitos de canciones, con tiempos donde puedo hablar y en otras no. Está milimétricamente calculado porque en los festivales es corto el tiempo que se tiene y hay que ver cómo uno lo aprovecha al máximo”, agregó.

Percance en el Vive Latino: Maribel Guardia y la familia dirán presente

El concierto de Percance en el Vive Latino será este domingo a las 2:55 p. m., en el escenario Amazon, el cual tendrá como número de cierre a Smashing Pumpkins.

La familia de Ramírez no podía perderse la cita y llega a México este jueves 12 de marzo para acompañar al artista en uno de los momentos más importantes de su carrera. Su mamá, hermana, sobrino y cuñado viajaron para apoyarlo.

La banda Percance ha tenido una gran relación con el público mexicano. Hace dos años, el cantante costarricense Esteban Ramírez se instaló en el país azteca para renovar la agrupación. (Archivo)

Además, al concierto se sumarán varios amigos ticos que tiene Esteban en tierras aztecas, así como una familia mexicana que ha acompañado al músico muy de cerca.

Asimismo, después de mucho intentarlo y de buscarla por todos lados, Esteban logró que su compatriota Maribel Guardia los acompañara en el escenario para cantar en el Vive Latino.

Guardia es una figura muy respetada y querida en el ambiente artístico mexicano y, pese a que está a puertas del estreno de una obra de teatro, aceptó subirse a la tarima con Percance.

Ramírez había intentado que la artista los acompañara en un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el 2024, pero la actriz y cantante no pudo en esa ocasión, así que el músico volvió a intentarlo y su insistencia dio frutos.

“En este tipo de festivales hay que ver cómo hacer para que la gente escoja a la banda, para que nos llegue a ver, sobresalir. Entonces ahí dije: ‘Mae, invitar a Maribel sería lo más épico’”, recordó Ramírez.

“Me la creí otra vez y ella, muy amablemente, me dio pelota”, dijo.