¡Percance lo logró y tocará en el afamado festival ‘Vive Latino’ del 2026!

A inicios del 2024 el cantante Esteban Ramírez, fundador de Percance se fue a vivir a México para darle allá un nuevo aire a la banda.

¡Percance cumplió su sueño! La banda liderada por Esteban Ramírez y que desde hace un año y medio vivió uno de los cambios más importantes de su historia al instalarse en México y rearmarse con nuevos músicos, será parte del cartel de artistas del afamado festival Vive Latino.

Así lo confirmó el propio cantante y fundador del grupo y también lo anunciaron en los canales oficiales del espectáculo.

La banda, originalmente tica y ahora con refuerzos mexicanos, estará en el show que se realizará el 14 y 15 de marzo del 2026, marcando así una de las metas más grandes en su trayectoria y por la cual Esteban ha luchado desde el 2012.

El cartel de artistas del festival está conformado por una gran constelación de estrellas internacionales de diferentes géneros, entre ellas: Cypress Hill, El Gran Combo de Puerto Rico, Fobia, Juanes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs, The Smashing Pumpkins y muchos más.

“El Vive Latino es el sueño artístico por el cual nosotros vinimos a México la primera vez”, contó Ramírez.

Ese año llegaron acompañados por un amigo que había presentado a los guatemaltecos de Malacates en Costa Rica. “Le dije que yo quería ir a México. Él me contó que tenía un conocido que los metió al Vive. Entonces le dije que yo quería estar ahí”, narró el músico.

El festival no era nuevo para Esteban, desde pequeño seguía los pormenores del show, y soñaba con verse en ese escenario.

El sueño loco de Percance y la meta del Vive Latino

En febrero del 2024, Esteban y su compañero de grupo Felipe Sandoval tomaron la decisión de instalarse en México para seguir luchando por el futuro de Percance. El resto de integrantes de la banda permaneció en el país para continuar con sus vidas en diferentes áreas.

Percance en la Arena Ciudad de México

Sando duró apenas unas semanas y regresó a tierras ticas. Esteban, por su parte, continuó allá persiguiendo sus sueños, consiguió el apoyo de nuevos artistas, organizó conciertos, montó una venta de mercadería y hace poco más de una semana con su nueva banda le abrió el concierto a Los Caligaris en la mítica Arena Ciudad de México.

Poco a poco, con un arduo trabajo, Esteban está logrando todo lo que quería para Percance, incluso ser parte del cartel del Vive Latino.

Después de mucho buscar, pulsearla, trabajar y recibir no como respuesta, hace tres meses Esteban recibió un correo electrónico con la invitación para el show.

“Me costó, pero llegó. Estoy muy ilusionado. El Vive siempre fue nuestro motor. Independientemente de que nos toque a las 8 a. m., es cumplir el sueño. La vida no pudo sostenerlo para siempre, se lo robé”, expresó.

Hasta el momento no hay más detalles de cómo será el concierto de Percance en el Vive Latino, pero pronto se revelará en cuál escenario tocará la banda tica-mexicana.