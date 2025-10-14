Viva

¡Percance lo logró y tocará en el afamado festival ‘Vive Latino’ del 2026!

La noticia la confirmó su vocalista Esteban Ramírez y también fue anunciada en los canales oficiales del evento

Por Jessica Rojas Ch.
Esteban Ramírez Percance
A inicios del 2024 el cantante Esteban Ramírez, fundador de Percance se fue a vivir a México para darle allá un nuevo aire a la banda. (Cortesía)







