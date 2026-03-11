Viva

‘Hola, soy yo de nuevo’: músico costarricense insiste para que Maribel Guardia le acepte una invitación

El cantante de Percance se fue a las calles de México con un cartel en el que hizo la petición a la artista tica

Por Jessica Rojas Ch.
El cantante costarricense Esteban Ramírez de la banda Percance, quiere que Maribel Guardia lo acompañe a un concierto. (Facebook)







