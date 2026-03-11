‘Hola, soy yo de nuevo’: músico costarricense insiste para que Maribel Guardia le acepte una invitación

El cantante costarricense Esteban Ramírez de la banda Percance, quiere que Maribel Guardia lo acompañe a un concierto.

Hace un año la banda costarricense Percance presentó un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México y los músicos se dieron a la tarea de invitar a la artista Maribel Guardia al espectáculo, pero ella no pudo asistir.

La invitación de Esteban Ramírez, vocalista de la agrupación, y sus compañeros, la hicieron por medio de redes sociales y fue tanta la insistencia que llegó a conocimiento de Maribel, quien amablemente en un video que publicó en sus perfiles, agradeció el gesto, pero declinó asistir al show por motivos de trabajo.

Un año más tarde de aquel episodio con la reconocida actriz, cantante y bailarina, los integrantes de Percance no pierden la esperanza de ver a la costarricense en uno de sus recitales y aprovecharon de nuevo para proponerle ser parte del concierto que darán este domingo 15 de marzo en uno de los escenarios más importantes de la música internacional: el festival Vive Latino.

Hace un año, la artista costarricense Maribel Guardia no pudo asistir al concierto que Percance dio en el Auditorio Nacional, en México. Habrá que esperar si se suma al Vive Latino, donde la banda tica tocará este domingo 15 de marzo. (Archivo)

Percance, ahora con una alineación renovada con mexicanos y siempre con Esteban al frente, compartirá escenario con agrupaciones como Los Fabulosos Cadillacs, The Smashing Pumpkins, Illya Kuryaki y Dread Mar I; por eso quieren que la bandera tricolor tenga más representación en el encuentro y para eso qué mejor que Maribel esté presente.

Esteban hizo un cartel y se fue a las calles de México para manifestar en público la invitación a la artista: “Díganle a Maribel Guardia que nos acompañe en el Vive Latino”, se lee en el cartón.

En redes sociales el grupo y el artista compartieron la foto que prueba la invitación y escribieron: “¿Se imaginan a Maribel Guardia en un Vive Latino? Apuesto que eso nadie se lo vería venir. Señoras y señores, vengo a ponernos ese reto. Para el Lunario estuvimos cerca de lograrlo. Yo sé que estamos a pocos días, pero ayúdenme a intentarlo. Hola, Maribel Guardia, soy yo de nuevo“, y por supuesto que etiquetaron a Guardia en la publicación.

Habrá que esperar a que Maribel reciba el mensaje para saber si se suma al concierto del grupo.