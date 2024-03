Percance: Banda se despide de Costa Rica con dos conciertos en el Melico Salazar

“¿Dónde irán a parar con esas ganas de sentirse vivos?”... En uno de sus temas más icónicos, la banda costarricense Percance se hace esta pregunta de manera retórica y, tal parece, que la vida les contestó con más música: “Cantando, nunca van a parar”.

Y aunque este fin de semana, en pleno festejo de sus 18 años de carrera se despiden como banda de Costa Rica, Percance continuará más vivo que nunca en México, donde dos de sus integrantes, el vocalista Esteban Ramírez y el trompetista Felipe Sandoval, tendrán la tarea de continuar con el legado del grupo.

Pero antes de partir, en una amalgama de recuerdos, nostalgia y alegría, Percance ofrecerá un homenaje a esa vida en la que, a través de canciones, han creado un lazo que la distancia no desatará. También celebrarán con los fans que han crecido junto a ellos y a quienes consideran parte de la familia.

El Teatro Popular Melico Salazar, ese lugar en el que alguna vez soñaron tocar, servirá como escenario para los dos conciertos de este sábado 23 y domingo 24 de marzo, en el que no faltarán los abrazos de agradecimiento y los besos de despedida.

La decisión de Percance

Al alcanzar Percance su mayoría de edad, sus integrantes tuvieron que tomar decisiones para labrar su futuro. La separación del grupo, según ellos, fue la mejor opción para todos.

¡Qué duro es crecer!; sin embargo, para cumplir sueños, también hay que aprender a soltar. Actualmente, cada uno de los integrantes tiene su propio camino: familias, amores, emprendimientos y metas, y el trabajo incansable de Percance estaba interfiriendo en sus planes. Entonces, por respeto a la trayectoria de la banda, decidieron tomar caminos por separado, siempre con la convicción de que Percance es de lo mejor que les ha pasado a sus vidas.

Ahora, tanto Ramírez como Sandoval continuarán en México el proyecto musical que tuvo su germen en un grupo de chiquillos de colegio, que lo único que quería era hacer música original para hacer felices a los demás (y vaya que lo lograron).

Tras las experiencias vividas y los fanáticos conquistados, en México nacerá ahora algo así como Percance 2.0, con artistas aztecas flanqueando el trabajo de Ramírez y Sandoval. Con esta aventura, buscarán llevar sus canciones a nuevos horizontes y a dejar el nombre de Costa Rica en alto.

El tiempo, como bien lo cantaron en su popular tema homónimo, pasa lento, pero la vida puede traer luz u oscuridad. En este caso, para los soñadores de Percance, todo apunta a que todo será claro; eso sí, con muchísimo trabajo por delante.

Como bien lo cuentan en Ya no me importa, ‘en su mente está el deseo de cantar, es lo que quieren sin parar. De ese sueño no se quieren despertar’. Para lograrlo, Ramírez y Sandoval, con la bendición de sus colegas y compañeros, se empeñaron en encontrar en México cinco músicos que se unieran a sus andanzas. Ya los tienen, por lo que la acción está garantizada.

El primer gran desafío lo tendrán el 5 de abril, cuando la nueva versión de Percance sea el acto de apertura del grupo Elefante en el emblemático Auditorio Nacional, de la Ciudad de México.

El concierto del adiós (todos los detalles)

Aunque es muy probable que seguiremos escuchando sobre las andanzas de la banda en suelo azteca, el adiós a Costa Rica se siente a flor de piel. Los shows del fin de semana serán los últimos para algunos de los miembros de Percance.

Aunque sea duro, la banda no podía irse así, sin más ni más. Los dos conciertos serán una fiesta de cumpleaños y despedida a la vez, con todo lo que eso implica.

“Cada mirada va a contar, cada abrazo, cada sonrisa en el escenario. No podemos decir qué va a pasar, pero aquí paramos esta parte y viene lo nuevo”, afirmó Ramírez en entrevista con La Nación.

Una familia más que un grupo musical, así es como ha vivido Percance sus 18 años de vida artística. (Lilly Arce Robles.)

Para el show del sábado 23, las entradas se agotaron en poco tiempo, lo cual demuestra el cariño que sus fans le tienen a la banda. El domingo 24 de marzo, la cita está pactada para las 5 p. m. y todavía quedan boletos a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son ¢22.000 (luneta), ¢25.000 (palcos primer piso), ¢19.000 (balcón y palco segundo piso), ¢17.000 (balcón y palco tercer piso) y ¢13.000 (galería cuarto piso).

Serán dos espectáculos especiales que el grupo ha producido con calidad y mucho cariño. Es un hasta pronto porque en Costa Rica siempre estará su hogar.

Y recuerden, a Percance “¡no existe nadie que los pueda parar!”