Padre de Miss Universo Fátima Bosch rompe el silencio tras señalamientos de fraude en el concurso

El padre de Fátima Bosch, Bernardo Bosch, emitió un comunicado con la intención de esclarecer la controvercia que enfrenta su hija.

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 se ha visto empañada por una serie de acusaciones contra ella y su familia, que incluyen un presunto favoritismo por negocios entre su padre, Bernardo Bosch Hernández, y el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de la organización del certamen.

En días recientes se dio a conocer un contrato entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y una de las empresas de Rocha Cantú, con un valor superior a 700 millones de pesos.

El documento fue otorgado en 2023, cuando Bosch Hernández fungía como coordinador en la Dirección de Exploración y Producción, lo que desató especulaciones sobre un posible conflicto de interés.

A raíz de esto, en redes sociales y algunos medios circularon señalamientos que acusaban a la familia de “comprar la corona” y de estar involucrada en presuntos actos de fraude y corrupción.

Ante las versiones, Bosch Hernández difundió un comunicado en el que no solo se defendió de las acusaciones, sino que también las calificó como “falsas y carentes de rigor periodístico”.

En el documento, el funcionario destacó su trayectoria de más de 27 años en Pemex y aclaró que, entre sus responsabilidades, “no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos”.

Asimismo, negó cualquier vínculo personal con Rocha Cantú, y precisó: “Lo conocí el 13 de setiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México, celebrado en la ciudad de Guadalajara”.

Bosch Hernández también hizo referencia a la investigación que enfrentó en 2019 por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito.

Recordó que, aunque la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo destituyó de su cargo, la sanción fue anulada el 6 de noviembre de 2019, tras comprobarse en juicio que carecía de sustento legal.

“No existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados”, puntualizó.

Finalmente, Bosch Hernández hizo un llamado a los medios que, según dijo, difundieron información imprecisa, para que sea corregida a la brevedad. Desde octubre pasado, el funcionario se desempeña como subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

Por su parte, Rocha también se ha pronunciado respecto al caso y, al igual que el padre de la reina de belleza, niega tajantemente cualquier relación cercana con la familia Bosch. No obstante, en redes sociales, continúan las acusaciones de fraude, e incluso, los internautas le piden a la Miss Universo que renuncie a su corona.