Ozuna disfrutó como turista en San José y esta parte de la historia de Costa Rica llamó su atención

El cantante puertorriqueño Ozuna se presentó en concierto el sábado 14 de marzo en el festival Picnic. Después de su show, aprovechó para pasear por San José.

Todo apunta a que el cantante puertorriqueño Ozuna está fascinado con Costa Rica. Después del concierto que presentó el sábado 14 de marzo en el festival Picnic, el artista, estrella de la música urbana, se dio un paseo por San José y disfrutó no solo del espacio capitalino, sino también del arte costarricense.

En una de las historias que publicó el cantante de Taki Taki en su cuenta de Instagram, mostró que estuvo en la Plaza de la Democracia el domingo y, como un turista más, se quedó disfrutando de las batallas de rap freestyle en el conocido espacio público.

El boricua compartió con sus miles de seguidores en esa red social un poco del talento que hay en nuestro país, pero la cosa no quedó ahí: este lunes el cantante volvió a enseñar un poco de su experiencia en nuestro país.

Ozuna compartió con sus miles de seguidores en Instagram, esta fotografía del Museo Nacional de Costa Rica. (Instagram)

Ozuna publicó una foto de la fachada del Museo Nacional, que antes de ser centro de la cultura y el arte costarricense, fue un cuartel militar. En la foto del reguetonero se ve el imponente edificio de color amarillo con la bandera tricolor en lo más alto. “Pura vida”, escribió el cantante como descripción de la foto.

Con estos pequeños detalles, el puertorriqueño demostró que la pasó bien en su paso por suelo tico, no solo en su show del fin de semana, sino que también como un turista más.