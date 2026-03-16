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Ozuna disfrutó como turista en San José y esta parte de la historia de Costa Rica llamó su atención

El cantante puertorriqueño paseó por la capital después de su exitoso concierto en Picnic, el fin de semana

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Por Jessica Rojas Ch.
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
El cantante puertorriqueño Ozuna se presentó en concierto el sábado 14 de marzo en el festival Picnic. Después de su show, aprovechó para pasear por San José. (Jorge Navarro)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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