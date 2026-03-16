Viva

Nadie lo esperaba: lo que hizo Ozuna después de su concierto en Picnic sorprendió a muchos en San José (video)

El artista puertorriqueño se presentó en el festival de música el sábado 14 de marzo, un día después hizo algo inesperado en el centro de la capital

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
El sábado 14 de marzo el puertorriqueño Ozuna vibró con su concierto en el festival Picnic. (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OzunaPicnic
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.