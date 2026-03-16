Nadie lo esperaba: lo que hizo Ozuna después de su concierto en Picnic sorprendió a muchos en San José (video)

El sábado 14 de marzo el puertorriqueño Ozuna vibró con su concierto en el festival Picnic.

Después del concierto que presentó el cantante urbano Ozuna en la primera fecha del festival Picnic, el artista puertorriqueño hizo algo que pocas estrellas de su talla harían: se fue a sentar a un parque en San José para disfrutar del talento costarricense.

El propio cantante, intérprete de éxitos como Taki Taki y Se preparó, publicó en sus historias de Instagram que este domingo fue a la Plaza de la Democracia, ubicada frente al Museo Nacional, para disfrutar como público de unas batallas de rap freestyle que se desarrollaban en el lugar.

Curiosamente, a los jóvenes raperos costarricenses que mostraban su talento los veía poco público, pero la estrella de la música internacional se tomó un tiempo para apreciar su arte y, además, compartirlo en sus redes sociales con sus miles de seguidores en el mundo.

Ozuna subió un video que grabó mientras estaba sentado en las gradas de la plaza viendo las batallas, aunque él no se aprecia en la imagen. Además, se escucha la voz de un niño que le dice: “Muchacho, ¿yo me puedo tomar una foto con usted?“, el cantante, con su acento boricua, le responde amablemente: ”Sí, claro que sí“.

Vea el video a continuación: