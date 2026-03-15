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Festival Picnic 2026: las fotos de los emocionantes conciertos

La primera fecha del espectáculo tuvo como invitados a Yandel, Tyga y Maná y artistas costarricenses

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Por Fiorella Montoya
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
Yandel agradeció el apoyo del público costarricense y elogió a la orquesta que lo acompañó en su concierto sinfónico en el festival Picnic 2026. (Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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