Festival Picnic 2026: las fotos de los emocionantes conciertos

Yandel agradeció el apoyo del público costarricense y elogió a la orquesta que lo acompañó en su concierto sinfónico en el festival Picnic 2026.

Yandel tuvo su tarde sinfónica acompañado de músicos costarricenses, De la Rose vivió una noche de sensualidad entre luces rojas, Tyga se robó inesperadamente el show y Maná dio un concierto completo en una noche inolvidable; así vivieron los artistas el desarrollo de la primera fecha del festival Picnic 2026.

El público la pasó bien, bailó y cantó de inicio a fin, pero poco se habla de la energía que reciben los artistas de vuelta y el cómo se vivieron la fiesta musical. El costarricense Shel Dixon tomó la batuta de la apertura del festival aún con poco público, pero eso no limitó que se escucharan sus mejores éxitos.

El reggae tomó potencia con mensajes de paz y una felicidad absoluta; entre ellos Alpha Blondy, Tarrus Riley y Original Koffee llenaron al público de “buena vibra”. La acera del frente topó con el movimiento urbano: Yandel dejó sin voz a más de una persona y Young Miko, quien se convirtió en una de las favoritas, salió al escenario con más confianza que nunca.

De la Rose también se robó suspiros y, en ese estilo, Ozuna conquistó corazones. El artista, quien hace dos años había convertido el escenario de Picnic en una locura, esta vez no fue diferente. Aunque por un atraso en el tiempo lo apuraron para salir del escenario y él, en medio de su molestia por el apagonazo de pantallas y luces, se entregó a su público y casi a capela cantó éxitos como Farsante y Te boté.

El cierre de Picnic fue todo de Tyga, quien motivó con todo a los amantes del hip hop para que Maná cerrara una noche espectacular cantándoles a los ticos del amor y el desamor. Fue una jornada que encantó a quienes la versatilidad de la música conquista.

Alpha Blondy puso la nota de reggae en una tarde soleada en Pedregal durante este sábado 14 de marzo en el festival Picnic. (Jorge Navarro)

Tarrus Riley, músico jamaiquino, deleitó a sus fans en la primera fecha del Picnic 2026. (Jorge Navarro )

Young Miko fue una de las más esperadas de la primera jornada en Picnic 2026 ya que su carrera ha tenido un gran ascenso en el último año. (Jorge Navarro)

Ozuna dejó ver su cabellera y su lado más coqueto, mencionando en varias ocasiones la belleza de las ticas. El artista encantó en su concierto en el festival Picnic. (Jorge Navarro)