Osmel Sousa dio su top 5 de Miss Universo: ¿Mahyla Roth está en su lista de favoritas?

El experto en reinados de belleza, Osmel Sousa brindó asesoría para la elección de Miss Universe Costa Rica, que ganó Mahyla Roth.

El zar de la belleza habló y hay que escucharlo. El cubano-venezolano Osmel Sousa, toda una institución en los certámenes de belleza internacionales, dio su lista de favoritas para ocupar el top cinco en la gran final de Miss Universo 2025.

El experto, reconocido por su amplia trayectoria en estos eventos, compartió con la periodista costarricense Verónica Bastos y el missólogo Miguel Ángel Masjuán, y aprovechó para contar quiénes son sus elegidas para la final que se realizará este jueves 20 de noviembre en Tailandia.

La costarricense publicó un video en sus redes sociales donde dio su propia opinión y lista. En su selección destacó a Mahyla Roth por Costa Rica y a la mexicana Fátima Bosch.

Pero cuando Osmel tomó la palabra no se guardó nada y fue tajante con su decisión. Las elegidas por el zar de la belleza son: Zashely Alicea Rivera (Puerto Rico), Vanessa Pulgarín (Colombia), Stephany Abasali (Venezuela), Olivia Yace (Costa de Marfil) y Mahyla Roth (Costa Rica).

En julio de este 2025 Osmel Sousa conoció de cerca a Mahyla Roth. Ella representa a Costa Rica en Miss Universo y es una de las favoritas del zar de la belleza. (Lilly Arce/Archivo)

En el caso de Masjuán, él mencionó a las representantes de Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Latina, México y Tailandia como las que más le llaman la atención.

La final de Miss Universo se podrá ver en Costa Rica este jueves a partir de las 7 p. m. por el canal OPA!