Viva

Osmel Sousa dio su top 5 de Miss Universo: ¿Mahyla Roth está en su lista de favoritas?

El zar de la belleza compartió con la periodista tica Verónica Bastos sus opiniones sobre la final del concurso

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
El experto en reinados de belleza, Osmel Sousa brindó asesoría para la elección de Miss Universe Costa Rica, que ganó Mahyla Roth. (Lilly Arce/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Miss Universe Costa RicaMahyla RothOsmel Sousa
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.