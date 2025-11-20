Rafa Pérez ya está en Tailandia para apoyar a su novia Mahyla Roth en Miss Universo: esto fue lo primero que hizo

El periodista Rafa Pérez, presentador de 'Giros' de Repretel, es novio de la Miss Universe Costa Rica Mahyla Roth.

El periodista y presentador del programa Giros de Repretel, Rafa Pérez, ya se encuentra en Tailandia para acompañar a su novia, Mahyla Roth, quien representa a Costa Rica en la gala final de Miss Universo 2025.

Pérez compartió que, al llegar al país asiático, lo primero que hizo fue visitar el centro comercial CentralWorld, en Bangkok, donde recorrió un mercado en el que encontró algunos platillos bastante curiosos.

Se trataba de insectos preparados para la degustación. “Súper exótico. Vean las cosas que hay aquí, es impresionante. Muy llamativo, muy colorido, muy diferente, pero muy bien”, comentó el presentador mientras mostraba los distintos tipos de insectos.

Más tarde, realizó una dinámica con sus seguidores en redes sociales, preguntándoles cuál de los platillos se atreverían a probar si tuvieran la oportunidad, aunque él no fue visto degustando ninguno.

Pérez, al igual que muchos costarricenses, cuenta las horas para ver a Mahyla representar al país en la gala final de Miss Universo 2025. En Costa Rica, el certamen podrá verse en vivo este jueves 20 de noviembre, a las 7 p. m., por el Canal ¡OPA!.