Viva

Rafa Pérez ya está en Tailandia para apoyar a su novia Mahyla Roth en Miss Universo: esto fue lo primero que hizo

El conductor de ‘Giros’ de Repretel, al igual que muchos costarricenses, cuenta las horas para ver a Mahyla representar al país en la gala final del certamen

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Rafa Pérez, de Repretel
El periodista Rafa Pérez, presentador de 'Giros' de Repretel, es novio de la Miss Universe Costa Rica Mahyla Roth. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mahyla RothRafa PérezTailandia
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.