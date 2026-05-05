Novio de Montserrat del Castillo revela cómo conquistó a la presentadora

Ante los medios de comunicación y seguidores, Montserrat del Castillo ya presentó a su novio, Gustavo Chaves; y él no se mostró incómodo, al contrario, contó algunos detalles de cómo conquistó a la conductora.

El jueves anterior, Del Castillo realizó un evento con amigos e invitados especiales para el lanzamiento de su pódcast Entre dudas y fe, pero también sirvió para que todos conocieran a su nueva pareja, quien, aunque no está acostumbrado a la vida de la farándula, atendió a los medios de comunicación.

Gustavo contó que su primer paso fue enviar un gran ramo de flores, con una tarjeta que estuvo de mano en mano en De boca en boca, ya que la presentadora recibió muchas bromas por parte de sus compañeros en vivo.

“Ahí pude ver que la tarjeta andaba de mano en mano. Después le escribí a Montserrat por Instagram y ahí empezamos a hablar un poquito”, dijo Chaves a De boca en boca sobre el inicio de esta historia de amor.

En ese primer tiempo de conquista, Del Castillo describió a su novio como “perseverante y paciente, así tiene que ser”.

Además, Gustavo dijo que lo que lo conquistó de la presentadora es que es “una mujer muy completa, que es supertrabajadora, buena mamá, pareja, hija, hermana; muchas cosas que, aparte de una cara y un cuerpo bonito, uno va descubriendo”.

Según Montserrat, algo de lo que la enamoró de su novio es que es un hombre educado y gentil, que trata bien a las personas que están a su alrededor.

La pareja contó que una de sus primeras salidas fue para celebrar el cumpleaños de ella, agregando que pidió comer chicharrones e ir a ver despegar aviones.