Montserrat del Castillo revive uno de los episodios más duros de su vida: ‘Me quebró’

Montserrat del Castillo, contó cómo el divorcio de sus padres la marcó profundamente durante su adolescencia.

Montserrat del Castillo, presentadora de Teletica, estrenó uno de sus más grandes sueños: su nuevo pódcast llamado Entre dudas y fe, acompañada de María José Quesada. Este 30 de abril salió al aire su primer capítulo, donde abrió su corazón y tocó varios temas, entre ellos el divorcio.

Recientemente atravesó esta situación, tras terminar su relación con el chef mexicano Jhona Monroy, lo cual revivió un momento que la marcó y lastimó para siempre.

“Yo soy hija de papás divorciados y yo me quebré en ese divorcio. Puedo decir que uno de los momentos más difíciles fue el divorcio de mis papás en mi adolescencia. Fue terrible porque no había comunicación entre ellos, porque eran situaciones complicadas y difíciles que a mí y a mi hermana nos quebraron”, explicó.

Esa es la razón por la cual Del Castillo buscó terminar su relación en los mejores términos, por su hijo.

“Usted decide cómo quiere finalizar y decir: ‘Usted y yo tenemos una relación de nunca acabar; tenemos un hijo que es lo mejor de su papá y lo mejor de su mamá’. Cuando el cariño es de verdad, cuando usted respeta a otra persona, cuando usted actúa en un lugar correcto desde la responsabilidad, quiere hacerlo lo menos difícil que se pueda, es guardando el corazón de los hijos”, añadió la presentadora.

Además, dio a conocer que su expareja no la dejó sola y que él es el “superhéroe” de su hijo. También dio como consejo, a personas que atraviesan situaciones similares, el tener una red de apoyo.

“Toda la gente que a mí me ha juzgado y me ha tirado, yo he tenido la capacidad de sobrellevar eso porque siempre he sabido que los frutos míos son los que van a hablar”, comentó.