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Montserrat del Castillo revive uno de los episodios más duros de su vida: ‘Me quebró’

La presentadora dio a conocer la situación en su podcast ‘Entre dudas y fe’, el cual estrenó este 30 de abril

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Por Fiorella Montoya
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Montserrat del Castillo, contó cómo el divorcio de sus padres la marcó profundamente durante su adolescencia. (Jorge Navarro)







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Montserrat del CastilloEntre dudas y fe
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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